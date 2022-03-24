Kuveyt Türk 2022 yılı genel kurul toplantısını gerçekleştirdi

Katılım finans esasları doğrultusunda geliştirdiği yenilikçi ürün ve hizmetleriyle 30 yılı aşkın süredir müşterilerine hizmet veren Kuveyt Türk, müşteri deneyimini ve memnuniyetini odağına alarak hazırladığı 2025 stratejisi doğrultusunda hedeflerine sağlam adımlarla ilerliyor. Bu doğrultuda, 2022 yılı olağan genel kurul toplantısını üst yönetim ve hissedarın katılımıyla gerçekleştiren Kuveyt Türk, hem 2021 yılına dair finansal performans ve ilerlemeleri, hem de finansal tablolara ilişkin en güncel bilgileri hissedarlarıyla paylaştı. Kuveyt Türk, genel kurul toplantısında, kârdan ayırdığı 250 milyon TL'yi, hisseleri oranında nakit temettü şeklinde ortaklara dağıtma kararı aldı.

“Müşteri deneyiminde en iyi finans kuruluşlarından biri olmayı hedefliyoruz”

2022 yılı genel kurul toplantısında görüşlerini aktaran Kuveyt Türk Genel Müdürü Ufuk Uyan, “Salgının etkilerinin devam ettiği 2021 yılında, makroekonomik görünüm ve küresel ekonomik aktive dalgalı bir görünüm izledi. Bu dönemde dijital dönüşüm çalışmalarımız doğrultusunda birçok yeniliği hayata geçirdik. Müşterilerimizin finansal ihtiyaçlarını karşılamak üzere yenilikçi ve teknolojik çözümler sunduk, Türk Hava Yolları ile yaptığımız Miles&Smiles ortaklığı başta olmak üzere önemli iş birlikleri gerçekleştirdik. İlk 10 banka arasında bulunmamızın getirdiği rekabet koşulları çerçevesinde müşteri deneyimi, dijitalleşme ve finansal sağlık olarak üç ana başlık altında şekillendirdiğimiz 2025 yılına yönelik stratejik hedeflerimizde müşterilerimizi tüm faaliyetlerimizin ana odağına aldık. Müşterilerimize kesintisiz, kolay, hızlı ve pürüzsüz bir deneyim ortamı sağlayarak müşteri deneyiminde Türkiye’nin en iyi finans kuruluşlarından biri olmayı amaçlıyoruz. 2025 yılına ulaştığımızda en iyi müşteri deneyimini 10 milyon müşterimize sunmayı hedefliyoruz” dedi.

“Hissedarlarımızın birikimlerine değer katan adımlar atmaya devam edeceğiz”

Ticari ve kurumsal müşterilerin ana bankası olma yolunda emin adımlarla ilerlediklerini ifade eden Ufuk Uyan, “Mobile first yaklaşımıyla dijital kanallarımızdaki ürün ve hizmet çeşitliliğimiz ile piyasadaki en iyi finans kuruluşları arasında yer alarak en iyi müşteri deneyimini yaşatmayı hedeflediğimiz 2025 vizyonumuzda, en önemli imkân sağlayıcılarımızdan birisi de sürdürülebilir bankacılık anlayışı olacaktır. Kuveyt Türk olarak her zaman olduğu gibi 2025 rotamızda da çevresel, sosyal ve yönetişim alanlarında önemli inisiyatifler alacağız. 2025 stratejimiz doğrultusunda, 2022 yılında da müşterilerimize yenilikçi ürün ve hizmetler sunmaya devam edeceğiz. Güçlü sermaye yapımızla ve dinamik kurumsal yönetim anlayışımızla hissedarlarımızın birikimlerine değer katan adımlar atmayı sürdüreceğiz. Bu zorlu dönemde elde ettiğimiz başarılarda yoğun emeği olan tüm çalışanlarımıza, birlikte hareket ettiğimiz paydaşlarımıza ve desteklerini bizden hiçbir zaman esirgemeyen değerli hissedarlarımıza çok teşekkür ediyoruz.” diye konuştu.

2021 yıl sonu itibarıyla rakamlarla Kuveyt Türk