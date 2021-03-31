Kuveyt Türk 2021 yılı genel kurul toplantısını gerçekleştirdi

Kurulduğu 31 Mart 1989 tarihinde bugüne yenilikçi ürün ve hizmetlerini etkin şekilde tasarruf sahipleri ve yatırımcılarla buluşturan Kuveyt Türk, müşteri odaklı yaklaşımı, finansal başarısı, teknoloji-inovasyon çalışmaları ve dijital dönüşüm yolunda attığı adımlarla sektöründeki öncü konumunu sürdürüyor. Kuveyt Türk, 2021 yılı olağan genel kurul toplantısını genel müdürlük binasında, salgın koşullarına uygun oturma düzeni sağlayarak yeterli sayıda üst yönetim ve hissedarın katılımıyla gerçekleştirdi. Toplantıya, üst yönetimin ve hissedarların bir kısmı çevrimiçi katıldı. 2020 yılı finansal performansa ve finansal tablolara ilişkin bilgilerin hissedarlarla paylaşıldığı genel kurulda 2021 yılına yönelik beklentiler de değerlendirildi.

“Sektörel çeşitliliği artıracağız”

Genel kurulda konuşan Kuveyt Türk Genel Müdürü Ufuk Uyan, “Makroekonomik görünümün ve küresel ekonomik aktivitenin, salgınla ilişkili gelişmelere bağlı olarak dalgalı bir seyir izlediği 2020 yılında, güçlü sermaye yapımız ve dinamik kurumsal yönetim anlayışımızla hissedarlarımızın birikimlerine değer katmaya devam ettik. 2021 yılında kullandırılan fonlarda yüzde 20’nin üzerinde bir büyüme hedefleyerek özellikle yabancı para kaynaklarını efektif bir şekilde reel sektöre kazandırmak adına dış ticaret müşterilerimize yönelik ürün ve hizmetlere ağırlık vermeyi sürdüreceğiz. Ayrıca 2021 yılının, başta tarım, turizm ve enerji sektörleri olmak üzere finansman tarafında sektörel çeşitliliğin artırıldığı bir dönem olmasını önemsiyoruz. Başarılarımızda emeği geçen uzman, eğitimli, genç ve dinamik çalışanlarımıza, tüm paydaşlarımıza ve desteklerini bizden hiçbir zaman esirgemeyen değerli hissedarlarımıza çok teşekkür ediyoruz” dedi.