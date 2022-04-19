Kütahya’nın ’Paşa helvası’na yoğun ilgi

1898 yılında dönemin Osmanlı Valisi Fuat Paşa için yapılan ve paşanın helvayı beğenmesi üzerine ’Paşa helvası’ olarak adlandırılan ramazan ile özdeşmiş helva, Kütahya’da vatandaşlar tarafından beğeniyle tüketiliyor.

Kütahya’da 1898 yılında dönemin Osmanlı Valisi Fuat Paşa için yapılan ve paşanın helvayı beğenmesi üzerine ’Paşa helvası’ olarak adlandırılan helva, büyük beğeniyle tüketiliyor. Tatlının Ramazan ayı ile özdeşmiş bir tatlı olduğunu ve Kütahya’nın lezzetleri arasında ilk sırada yer aldığını söyleyen beşinci kuşak helva üreticisi Rıza Helvacıoğlu, “Paşa helvası Osmanlı’dan günümüze kadar gelen bir helva olup, dönemin paşalarının bu helvayı beğenmesi üzerine ’Paşa helvası’ olarak adlandırılmıştır. Sadece şeker, tahin ve susamdan imal edilmektir ve içerinde her hangi bir katkı maddesi bulunmamakla birlikte havanın sıcaklığına ve soğukluğa göre sert veya yumuşak yapılmaktadır. Şuan Ramazan ayı içerisindeyiz ve vatandaşların bu dönemde ’Paşa helvası’na olan talep artmaktadır. Bunun sebebi de insanların oruç sonrası iftarda ve sahurda severek tüketmeleridir. Biz bu Kütahya’ya özgü lezzet olan ’Paşa helvası’nı yurt içi ve yurt dışında bir çok yere gönderiyoruz. Özellikle Almanya, Balkanlar, Suriye, Irak ve İran’daki müşterilerimizde severek tüketiyorlar” dedi.

Ramazan ayı ile özdeşmiş bir tatlı Kütahya’nın ’Paşa helvası’nı severek tükettikleri söyleyen vatandaşlar ise özellikle iftar sonrası çay ile tüketiminin büyük keyif verdiği söyledi.