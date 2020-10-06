Kütahya’da pancar hasadı başladı

Kütahya’da çiftçilerin şeker pancarı hasadı mesaisi başlarken, salgın sebebiyle fabrikanın ürün alımlarında maske mesafe ve temizlik konularında bir dizi önlem aldığı belirtildi.

Ürünlerinin hasadını yapıp fabrikaya teslim etmek için sıra bekleyen çiftçiler, ürünlerini kış gelmeden fabrikaya teslim etmek istiyor. Kütahya’nın İkizhöyük Mahallesi Muhtarı Veysel Uygun, "Mahallemizde genellikle pancar üretiliyor. 45 hanenin ikamet ettiği mahallemizde üretim yapan vatandaşlarımız bu sene bin 50 dekara şeker pancarı ekti.7 bin ton pancar bekliyoruz. Fakat bu sene sıra sıkıntımız var. Maliyetin yüksek olması sebebiyle devletimizin zam vermesini istiyoruz. Bu işi seviyoruz. Üreterek hem kendimize hem de devletimize ekonomik katkıda bulunmak istiyoruz. Kütahya Şeker Fabrikası önceki yıllarda her üreticiye gün aşırı sıra veriyordu. Şimdi ise 7-8 günde bir sıra veriliyor. Böyle olunca ürünleri söküp tarlada bekletiyoruz. Böyle giderse ürünlerimizin fabrikaya ulaşması kış aylarına rast gelecek. Fabrika yetkililerinden bu sıkıntımızın giderilmesini istiyoruz" diye konuştu.

İkizhöyüklü üreticiler, bu sene pancarın verimli olduğunu ifade ederken, ton fiyatının 300 TL’den satıldığını belirttiler. Çiftçiler, geçen sene ile bu seneki satış fiyatlarının aynı olduğunu, giderlerin ise yüzde 50 oranında arttığını ifade ettiler. Üreticiler, Korona virüs (Covid-19) salgını sebebiyle ithal olarak alınan gübre ve ilaç gibi ürünlerde de fiyat artışlarının olması, üreticilerin karını etkilediğini dile getirdiler.

Kütahya Şeker Fabrikası Genel Müdürü Basri Haser, "Üreticiye sıra pancarın olgunlaşmasına göre sıra veriliyor. Bilindiği gibi, Korona virüs salgını var. Bu sebeple ürün alımlarında küçük aksamalar da olabilir. Ama bu 7-8 gün değil. Çiftçimizin sağlığı için ne gerekiyorsa tüm önlemleri aldık" şeklinde konuştu.

Kütahya il genelinde bin 200 çiftçinin yılda 360 bin ton pancar ürettiğini belirtildi.