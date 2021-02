Kuşadası’ndan Nijerya’ya turizm köprüsü

Afrika’nın önemli ülkelerinden olan Nijerya’dan gelen turizmciler, Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Oğuzhan Turan’ı makamında ziyaret etti. Ziyaretten dolayı büyük mutluluk duyduğunu belirten Belediye Başkan Yardımcısı Oğuzhan Turan, Nijerya ile Kuşadası arasındaki turizm potansiyelini artırmak için üzerlerine düşeni yapmaya hazır olduklarını belirtti.

Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Oğuzhan Turan, Nijeryalı turizm yatırımcıları ve elçileri olan Telili Abolaji Kelani, Olorunimbe Adeoye Popoola ve Efes Ada Turizm Ltd. Şirketi’nin sahibi Mustafa Akın ile bir araya geldi. Başkan Yardımcılığı makamında gerçekleşen görüşmede Kuşadası ve Nijerya arasında turizm alanında yapılabilecek yatırımlar masaya yatırıldı. Belediye Başkan Yardımcısı Oğuzhan Turan, Nijerya ile Türkiye arasında kurulacak sağlam dostluk ilişkileri sayesinde Kuşadası’na Nijerya’dan daha fazla turist gelmesini arzuladıklarını ifade etti.

Kuşadası’nda yaşayan yabancı nüfusunun her geçen gün arttığını belirten Turan, “Kuşadası, Türkiye’de turizmin ilk başladığı yerdir. Muhteşem doğal güzelliklerimizin yanı sıra tarihi ören yerlerine de yakınlığımız nedeniyle farklı uluslardan ziyaretçiler tatilini geçirmek için güzel kentimizi tercih ediyor. Nijeryalı dostlarımızın turizm alanında yapacakları her türlü yatırıma Kuşadası Belediyesi olarak destek vermeye her zaman hazırız” dedi.

Nijeryalı turizmciler Telili Abolaji Kelani ile Olorunimbe Adeoye Popoola ise kendilerine vakit ayırıp ağırladığı için Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Oğuzhan Turan’a teşekkür etti.