Kuşadası’ndaki milli parka 3 ayda 160 bin araçla 789 bin kişi giriş yaptı
KUŞADASI’NA BAĞLI GÜZELÇAMLI’DAKİ BÜYÜK MENDERES DELTASI DİLEK YARIMADASI MİLLİ PARKI, 1 HAZİRAN’DA BAŞLAYAN NORMALLEŞME SÜRECİ SONRASI ZİYARETÇİ AKININA UĞRADI. MİLLİ PARK’A, HAZİRAN-AĞUSTOS AYLARINI KAPSAYAN 3 AYLIK DÖNEMDE 160 BİN ARAÇ İLE 789 BİN KİŞİ GİRİŞ YAPTI.
Kuşadası’na bağlı Güzelçamlı’daki Büyük Menderes Deltası Dilek Yarımadası Milli Parkı, 1 Haziran’da başlayan normalleşme süreci sonrası ziyaretçi akınına uğradı. Milli Park’a, Haziran-Ağustos aylarını kapsayan 3 aylık dönemde 160 bin araç ile 789 bin kişi giriş yaptı.
Ege Bölgesi’nin gözde turizm kenti Kuşadası’nda sahip olduğu eşsiz doğal güzelliğiyle her yıl milyonlarca yerli ve yabancı turisti ağırlayan Dilek Yarımadası Milli Parkı, 1 Haziran’da başlayan normalleşme sürecinde kapılarını ziyaretçilerine tekrar açtı. Kuşadası’na 28 kilometre uzaklıkta yer alan ve 17 kilometrelik sahil şeridine sahip tabiat harikası park, tatil için Kuşadası’na gelenlerin gözdesi oldu. Doğa Koruma ve Milli Parklar 4’üncü Bölge Müdürlüğünden alınan verilere göre, Dilek Yarımadası Milli Parkı’nı 1 Haziran-31 Ağustos aylarını kapsayan 3 aylık süreçte 160 bin araç ile 789 bin kişi ziyaret etti. Toplam 27 bin 600 hektarlık alandan oluşan Büyük Menderes Deltası Dilek Yarımadası Milli Parkı, bünyesinde 804 çeşit bitki türünü barındırıyor. Ayrıca 38 memeli, 45 sürüngen ve 260 kuş türünün de yaşadığı park, yılkı atı, alageyik, yabani sığır ve yaban domuzu gibi hayvanlara da ev sahipliği yapıyor.
Büyük Menderes Deltası Dilek Yarımadası Milli Parkı’nın korona virüs salgını nedeniyle 2 ay kapalı kaldığını hatırlatan Milli Park Müdürü Koray Aşık, “Geçen yıl 1 milyon 500 bin kişiyi ağırladık. Şu ana kadar 789 bin ziyaretçi sayısına ulaştık. Yıl sonuna kadar 1 milyon misafiri hedefliyoruz. Görevli personelimizle Milli Park’a gelen herkesin güvenli ve hijyenik bir ortamda zaman geçirmesi için çalışıyoruz. Tesisimiz, korona virüse karşı her gün dezenfekte ediliyor” diye konuştu.
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