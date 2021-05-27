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Kuşadası’nda esnaf dört gözle dükkanlarının açılacağı günü bekliyor

Korona virüs pandemisi tedbirleri nedeniyle işine ara vermek zorunda kalan Kuşadalı esnaf, dükkanlarının açılacağı günü iple çekiyor.

Ekonomi 27.05.2021, 12:16
Kuşadası’nda esnaf dört gözle dükkanlarının açılacağı günü bekliyor

Korona virüs pandemisi tedbirleri nedeniyle işine ara vermek zorunda kalan Kuşadalı esnaf, dükkanlarının açılacağı günü iple çekiyor.

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde, pandemi tedbirleri nedeniyle aylarca kapalı kalan yeme-içme sektörü, düzenlenen kademeli normalleşme süreci kapsamında yalnızca gel al ve paket servis hizmetiyle ayakta kalmaya çalıştı. Birçok işletme pandemi dolayısıyla sıkıntılı günler geçirdi. Tüm Türkiye’de uygulanan 17 günlük tam kapanma ve ardından yeni gelen normalleşme süreci sonrasında da kapalı kalan yeme-içme sektörü gözünü 1 Haziran tarihine çevirdi.

Kuşadası’nda uzun yıllardır sektöre hizmet veren isimler, salgın nedeniyle çekilen sıkıntıları ve yaşadıkları zorlukları anlattı. Kuşadalı esnaf, 1 Haziran’ı dört gözle beklediklerini belirterek, tüm hazırlıklarını tamamladıklarını, kademeli olsa da dükkanlarını açıp, bir an önce normalleşmeyi beklediklerini söyledi. Esnaf, devletin biraz daha yeme-içme sektöründe çalışanlara yardımcı olması gerektiğin altını çizdi.
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