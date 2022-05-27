Kurumsal liderlik tecrübelerini kitaba aktardı

Uzun yıllar kurumsal şirketlerde yönetici pozisyonunda çalışarak kariyerini sürdüren Yazar Çiğdem Güven liderlik tecrübelerini ‘Banka Şube Müdürünün El Kitabı’nda okuyucularıyla paylaştı.

Liderlere ve yöneticilere danışmanlık hizmeti veren Yazar Çiğdem Güven uzun yıllar yaptığı yöneticilik deneyimlerini kaleme aldığı kitap ile okuyucuyla buluşturdu. Kariyerini uzun yıllar bankacılık sektöründe yöneticilik pozisyonunda sürdüren Güven, sektör değiştirerek kurduğu danışmanlık şirketinde liderlere danışmanlık hizmeti veriyor. Son olarak kaleme aldığı kitapta da deneyimlerini paylaşan Güven, yönetim danışmanlığı, koçluk ve mentorluk alanlarında hizmet veriyor. Bir yıl üzerinde çalışarak yazdığı ‘Banka Şube Müdürünün El Kitabı’nı okuyucusuyla buluşturan Güven, yöneticilere tavsiyelerde bulunuyor.

Kitapta iş dünyasında daha verimli çalışmak adına liderlere tavsiyeler verdiğini söyleyen Yazar Çiğdem Güven, ‘Kitapta liderlik için gerekli olan yetkinlikler anlatılıyor. Ekip yönetim performansı çok önemli. Banka şube müdürü olduktan sonra ekip yönetmek durumunda kalınıyor. Dolayısıyla yeni bir alan çıkıyor. İş hayatında performansı nasıl geliştirilebilir ne tip engeller olabilir gibi konuları kitapta ele aldım. Mevcutta yaşanmış deneyimlerin örneklerinin anlatıldığı bir kitap. Hangi çalışma başlıklarında daha verimli olunabilir, şube müdürlerinin kendilerini yönetmeleri, öz farkındalığın yüksek olması gibi başlıklar var’’ dedi.

İş hayatında kariyerini danışmanlık şirketi ile sürdürdüğünü ifade eden Güven, “Danışmanlık hizmetini sunarken özellikle bankalardan talep olacağını düşünmemiştim ama gelen taleplerin çalışma alanı genellikle bankacılık sektöründen. Önemli bir dönem bankacılık sektöründe yönetici pozisyonunda çalıştığım için tecrübelerimi paylaşıyorum. Kurumsal alanda yönetim danışmanlığı, koçluk ve mentorluk hizmeti veriyoruz. Yönetim ve liderlik anlamında danışmanlık hizmeti veriyoruz. İş dünyasında daha verimli bir çalışma ortaya çıkması için bu hizmet önem taşıyor” diye konuştu.

Türkiye dışında Almanya’da da danışmanlık hizmeti verdiğini ifade eden Güven, ‘‘Kurduğum danışmanlık şirketi sonsuz fikirler ile büyüyebilen bir iş. Türkiye’de ve Almanya’da çalışıyorum. Almanya’da Türk Alman Sanayi ve Ticaret Odası ile uzun bir zamandır iş birliği içindeyim. Oradaki iş adamları ve yurt dışındaki üye bankalar ile çalışmalar yapıyoruz. Yönetim ve liderlik konusunda destek veriyorum. Verdiğimiz hizmet ile daha verimli bir çalışma sağlanmasına katkı sağlıyorum. Zamanı iyi kullanma ve verimli çalışmalar sağlayacak hizmet sunuyoruz’’ şeklinde konuştu.