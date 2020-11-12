Kurumlar vergisine indirimde geri adım atıldı

İstihdam teşvikleri, borçların yeniden yapılandırılması gibi düzenlemeleri içeren torba kanunun TBMM Genel Kurulu’ndaki görüşmeleri sırasında son anda önemli bir değişiklik yapıldı. Kurumlar vergisinde indirime ilişkin 40. Madde, AK Parti ve MHP milletvekillerince verilen önergeyle değiştirildi.

Yasada Cumhurbaşkanına, yüzde 20 olan kurumlar vergisi oranını 5 puana kadar indirmeye ve tekrar kanuni seviyeye yükseltme yetkisi veren hüküm, önergeyle yasadan çıkartıldı. Önerge üzerinde herhangi bir açıklama yapılmazken, önergenin gerekçesinde, “Cumhurbaşkanına verilmesi öngörülen, kurumlar vergisi oranını 5 puana kadar indirebilmesine ve tekrar kanuni seviyesine getirebilmesine ilişkin yetkinin madde metninden çıkarılması amaçlanmaktadır” denildi.

Torba kanun teklifinin aynı maddesinde yer alan halka açılacak şirketlere kurumlar vergisi indirimi öngören düzenleme ise kaldı. Buna göre, hisseleri Borsa İstanbul Pay Piyasasında işlem görmek üzere en az yüzde 20 oranında halka arz edilen şirketlerin ödeyeceği kurumlar vergisi oranında beş yıl süreyle 2 puan indirim yapılacak.