banner397

banner363

banner380

banner381

banner396

banner388

banner403

banner389

banner404

Son Dakika
Bodrum turizmini kötüleyen yabancı gazetelerin yaptığı haberler ters tepti
Bodrum turizmini kötüleyen yabancı gazetelerin yaptığı haberler ters tepti
İBB Meclisi'nden Ayasofya ile ilgili önemli karar
İBB Meclisi'nden Ayasofya ile ilgili önemli karar
Her bütçeye uygun püfür püfür Karadeniz
Her bütçeye uygun püfür püfür Karadeniz
BB. Erzurumspor, yeniden Süper Lig'de!
BB. Erzurumspor, yeniden Süper Lig'de!

Kurum: Sosyal konut projeleri devam edecek

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, "Alt gelir grubu vatandaşlarımız ev sahibi olana denk bu projemizi kararlılıkla sürdüreceğiz." dedi

Ekonomi 19.07.2020, 09:14
10
Kurum: Sosyal konut projeleri devam edecek

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, alt gelir grubu vatandaşlar ev sahibi olana dek sosyal konut projelerinin devam edeceğini belirtti.

Kurum, Kilis Valiliğinde gerçekleştirilen İl Değerlendirme Toplantısı sonrasında gazetecilere, Kilis'in sorunlarını istişare etmek için kente geldiğini söyledi.

Toplantıda Kilis'in geleceği adına çok önemli kararlar aldıklarını belirten Kurum, "Bu kararlar inşallah Kilis'in 2023'e, 2053'e ve 2071'e giden yolda marka şehir olmasına vesile olacak. Güçlü Türkiye'nin, güçlü şehirlerden geçtiğini düşünüyoruz. Bu kapsamda hayata geçireceğimiz projeler, Kilis'i güçlü kılacak." dedi.

Kentte nüfus artışı sebebiyle okul ihtiyacı olduğunu, bunu da Tekel Suma Fabrikası olarak bilinen araziyi, hazine mülküne geçirerek, okul yapımı için kaynak sağlayacaklarını aktaran Kurum, "İnşallah en kısa zamanda 12 okulu yaparak eğitimle ilgili sorunu çözecek önemli adımları atmış olacağız." dedi.

Kurum, Kilis'in yaklaşık 100 köyü olduğunu ve yıpranan yollar ve foseptik sorunlarının da çözülmesi için kaynak aktarılacağını söyledi.

Kilis'e kimlik katacak tarihi eserleri gün yüzüne çıkaracak meydan düzenlemesi yapılacağını aktaran Kurum, şöyle konuştu:

"Dönüşüm projesi gerçekleştireceğiz. Bu anlamda riskli binaların kentsel dönüşümle yenilenmesi, meydanın daha genişletilmesi ve meydana bakan binaların cephelerinin sağlıklaştırılması sağlanacak. Tüm bu alanları Kilis'in tarihine, sahabeler şehrine yakışacak şekilde ihyasını, inşasını belediyemizle birlikte yürüteceğiz. Bu, hem kentsel dönüşüm hem de deprem dönüşümü olacak ve şehrimize önemli bir eseri kazandırmış olacağız."

Kurum, 81 kente 81 milyon metrekare millet bahçesi hedefiyle yola çıktıklarını hatırlatarak, şu ana kadar 212 millet bahçesinin projelendirildiğini, Kilis'e de sahabelerin anısının yaşatılacağı ve biyolojik göletin olduğu 101 bin metrekare modern bir yeşil alanı olan millet bahçesi kazandıracaklarını belirtti.

Sosyal konuk projelerinin yürütüldüğünü belirten Kurum, şunları aktardı:

"Hem 50 bin hem 100 bin sosyal konut projelerimiz var. 1 milyon 800 bin vatandaşımız bu konutlara başvurdular. Alt gelir grubu vatandaşlarımız ev sahibi olana denk bu projemizi kararlılıkla sürdüreceğiz. Bu çerçevede Kilis'e 735 konutun yapımına hızlı bir şekilde başlayıp, vatandaşlarımızı sağlam güvenli konutlarda oturmasını sağlayacağız."

Kurum, daha sonra beraberindeki Vali Recep Soytürk, AK Parti milletvekilleri Ahmet Salih Dal, Hilmi Dülger, Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut, AK Parti İl Başkanı Mehmet Murat Karataş ve diğer ilgililerle kentte yapılması planlanan millet bahçesi, tescilli alanlar ve toplu konut projesi için önerilecek alanda incelemelerde bulundu.

Yorumlar (0)
banner378
28°
parçalı az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Başakşehir 32 66
2. Trabzonspor 32 62
3. Sivasspor 32 57
4. Beşiktaş 32 56
5. Galatasaray 33 55
6. Alanyaspor 32 51
7. Fenerbahçe 32 50
8. Gaziantep FK 33 43
9. Antalyaspor 32 41
10. Kasımpaşa 33 40
11. Göztepe 33 39
12. Gençlerbirliği 32 36
13. Denizlispor 32 35
14. Konyaspor 32 33
15. Malatyaspor 32 32
16. Çaykur Rizespor 32 32
17. Kayserispor 32 32
18. Ankaragücü 32 29
Takımlar O P
1. Hatayspor 34 66
2. Erzurum BB 34 62
3. Adana Demirspor 34 61
4. Akhisar Bld.Spor 34 57
5. Fatih Karagümrük 34 56
6. Bursaspor 34 56
7. Altay 34 54
8. Keçiörengücü 34 50
9. Menemen Belediyespor 34 44
10. Giresunspor 34 44
11. Ümraniye 34 44
12. İstanbulspor 34 40
13. Balıkesirspor 33 38
14. Altınordu 34 37
15. Boluspor 33 30
16. Osmanlıspor 33 27
17. Adanaspor 34 21
18. Eskişehirspor 33 12
Takımlar O P
1. Liverpool 36 93
2. Man City 36 75
3. Chelsea 36 63
4. Leicester City 36 62
5. M. United 36 62
6. Wolverhampton 36 56
7. Tottenham 36 55
8. Sheffield United 36 54
9. Burnley 37 54
10. Arsenal 36 53
11. Everton 36 46
12. Southampton 36 46
13. Newcastle 36 43
14. Crystal Palace 36 42
15. West Ham 36 37
16. Brighton 36 37
17. Watford 36 34
18. Bournemouth 36 31
19. Aston Villa 36 31
20. Norwich City 37 21
Takımlar O P
1. Real Madrid 37 86
2. Barcelona 37 79
3. Atletico Madrid 37 69
4. Sevilla 37 67
5. Villarreal 37 57
6. Real Sociedad 37 55
7. Getafe 37 54
8. Valencia 37 53
9. Granada 37 53
10. Athletic Bilbao 37 51
11. Osasuna 37 51
12. Levante 37 46
13. Eibar 37 42
14. Real Betis 37 41
15. Deportivo Alaves 37 39
16. Real Valladolid 37 39
17. Celta de Vigo 37 36
18. Leganés 37 35
19. Mallorca 37 32
20. Espanyol 37 24
Namaz Vakti 19 Temmuz 2020
İmsak 03:50
Güneş 05:41
Öğle 13:15
İkindi 17:13
Akşam 20:40
Yatsı 22:23