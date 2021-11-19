2021’in ilk 10 ayında kurulan şirket sayısında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6,6 artış oldu.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Ekim ayı kurulan ve kapanan şirketler istatistiklerini açıkladı. Buna göre, 2021’in ilk 10 ayında kurulan şirket sayısında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6,6 artış oldu. 2021’in ilk 10 ayında, geçen yılın aynı dönemine göre kurulan şirket sayısı yüzde 6,6 arttı, kurulan kooperatif sayısı yüzde 7,1 kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 12,9 oranında azaldı.

2021’in ilk 10 ayında, geçen yılın aynı dönemine göre kapanan şirket sayısında yüzde 3,1, kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 9,6 azalmış, kapanan kooperatif sayısında yüzde 5,9 oranında artış oldu.

Ekim ayında kapanan şirketlerin sayısında bir önceki aya göre yüzde 5,1 azalış oldu.

Bir önceki aya göre kurulan şirket sayısı yüzde 8,3 kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 10,2 kurulan kooperatif sayısı yüzde 3,1 oranında azaldı.

Bir önceki aya göre kapanan şirket sayısında yüzde 5,1 kapanan kooperatif sayısında yüzde 6,5 azalış olup kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısında yüzde 0,1 oranında artış oldu.

Kurulan şirket sayısında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 9 azalış oldu.

Ekim 2021’de, Ekim 2020’ye göre kurulan şirket sayısı yüzde 9 kurulan kooperatif sayısı yüzde 20,1 kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 23 oranında azaldı.

Ekim 2021’de, kapanan şirket sayısı 2020 yılının aynı ayına göre yüzde 18,9 kapanan kooperatif sayısında yüzde 42,9 oranında artış olup kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısında yüzde 7,2 oranında azalış oldu.

Bayburt ve Ardahan’da şirket kuruluşu gerçekleşmedi.

Ekim 2021’de kurulan toplam 9 bin 463 şirket ve kooperatifin yüzde 86,4’ü limited şirket, yüzde 12,3’ü anonim şirket, yüzde 1,3’ü ise kooperatif. Şirket ve kooperatiflerin yüzde 41,0’i İstanbul, yüzde 9,6’sı Ankara, yüzde 6,0’ı İzmir’de kuruldu. Bu ay Bayburt ve Ardahan’da şirket kuruluşu gerçekleşmedi.

Ekim 2021’de kurulan şirketlerin sermayelerinin toplamı, bir önceki aya göre yüzde 13,8 oranında arttı.

2021 yılında toplam 90 bin 918 şirket ve kooperatif kuruldu. Bu dönemde kurulan toplam 77 bin 973 limited şirket, toplam sermayenin yüzde 55,2’sini, 11 bin 739 anonim şirket ise yüzde 44,8’ini oluşturmaktadır. Ekim ayında kurulan şirketlerin sermayelerinin toplamı, Eylül ayına göre yüzde 13,8 oranında arttı.

Ekim 2021’de şirket ve kooperatiflerin 3 bin 135’i ticaret, bin 461’i imalat ve bin 139’u inşaat sektöründe kuruldu. 813 gerçek kişi ticari işletmesi ise ticaret sektöründe kuruldu.

Ekim 2021’de şirket ve kooperatiflerin 3 bin 135’i ticaret, bin 461’i imalat ve bin 139’u inşaat sektöründe kuruldu. Ekim 2021’de kurulan gerçek kişi ticari işletmelerinin; 813’ü toptan ve perakende ticaret motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 555’i inşaat, 232’si imalat faaliyetleri sektöründe.

Bu ay kapanan şirket ve kooperatiflerin; 460’ı toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 235’i inşaat 213’ü imalat sektöründe. Bu ay kapanan gerçek kişi ticari işletmelerinin 685’i toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 254’ü inşaat, 176’sı imalat sektöründe gerçekleşti.

Kurulan 127 Kooperatifin 64’ü Konut Yapı Kooperatifi, 15’er adet olmak üzere İşletme Kooperatifi ve Tarımsal Kalkınma Kooperatifi ve 8 adet Sulama Kooperatifi olarak kuruldu. Ekim 2021’de kurulan bin 259 yabancı ortak sermayeli şirketin 683’ü Türkiye, 127’si İran, 32’si Irak ortaklı olarak kuruldu.

Kurulan bin 259 yabancı ortak sermayeli şirketin 107’si anonim, bin 152’si limited şirket oldu. 2021 yılında kurulan şirketlerin bin 508’i Belirli bir mala tahsis edilmemiş mağazalardaki toptan ticaret, 622’si Gayrimenkul acenteleri ve 554’ü İşletme ve diğer idari danışmanlık faaliyetleri sektöründe kuruldu.

Kurulan yabancı ortak sermayeli şirketlerin toplam sermayelerinin yüzde 78’ini yabancı sermayeli ortak payını oluşturmaktadır.