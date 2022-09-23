Kurulan şirket sayısı yüzde 23,3 arttı

2022’nin ilk 8 ayında kurulan şirket sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 23,3 arttı.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), 2022 yılı Ağustos ayı kurulan ve kapanan şirketler istatistiklerini açıkladı. Buna göre, 2022’nin ilk 8 ayında, 2021’in ilk 8 ayına göre kurulan şirket sayısı yüzde 23,3 ve kurulan kooperatif sayısı yüzde 28,4 arttı. Kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı ise 7,5 azaldı. 2022’nin ilk 8 ayında, 2021’in ilk 8 ayına göre kapanan şirket sayısında yüzde 70,2, kapanan kooperatif sayısı yüzde 39, kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısında yüzde 6,1 artış gerçekleşti.

Kurulan şirket sayısında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 38,5 artış oldu

Ağustos 2022’de, Ağustos 2021’e göre kurulan şirket sayısı yüzde 38,5, kurulan kooperatif sayısı yüzde 96,9, kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 13,9 arttı. Ağustos 2022’de, kapanan şirket sayısı 2021 yılının aynı ayına göre yüzde 29, kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 11,6 oranında artarken, kapanan kooperatif sayısında yüzde 37,7 azalış gerçekleşti.

Ağustos 2022’de kurulan kooperatiflerin sayısında bir önceki aya göre yüzde 56,2 artış oldu

Bir önceki aya göre kurulan şirket sayısı yüzde 46,1, kurulan kooperatif sayısı yüzde 56,2, kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 38 arttı. Bir önceki aya göre kapanan şirket sayısında yüzde 8, kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısında yüzde 9,7 artış gerçekleşti. Kapanan kooperatif sayısında ise yüzde 6,6 azaldı.

Ağustos 2022’de kurulan toplam 12 bin 382 şirket ve kooperatifin yüzde 86,4’ü limited şirket, yüzde 12,1’i anonim şirket, yüzde 1,5’i ise kooperatif olduğu görüldü. Şirket ve kooperatiflerin yüzde 41,7’si İstanbul, yüzde 9,3’ü Ankara, yüzde 5,6’sı İzmir’de kuruldu.

Ağustos 2022’de kurulan şirketlerin sermayelerinin toplamı, bir önceki aya göre yüzde 99 oranında arttı

2022 yılında toplam 87 bin 755 şirket ve kooperatif kuruldu. Bu dönemde kurulan toplam 75 bin 671 limited şirket, toplam sermayenin yüzde 68,7’sini, 10 bin 877 anonim şirket ise yüzde 30,9’unu oluşturdu. Ağustos ayında kurulan şirketlerin sermayelerinin toplamı, Temmuz ayına göre yüzde 99 oranında arttı.