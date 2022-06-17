Kurulan şirket sayısı yüzde 16,7 arttı

2022’nin ilk 5 ayında kurulan şirket sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 16,7 arttı.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), 2022 yılı Mayıs ayı kurulan ve kapanan şirketler istatistiklerini açıkladı. Buna göre, 2022’nin ilk 5 ayında, 2021’in ilk 5 ayına göre kurulan şirket sayısı yüzde 16,7 kurulan kooperatif sayısı yüzde 19,2 artmış olup, kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 13,4 azaldı.

2022’nin ilk 5 ayında, 2021’in ilk 5 ayına göre kapanan şirket sayısında yüzde 74 kapanan kooperatif sayısı yüzde 128,1 kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısında yüzde 1 artış oldu.

Kurulan şirket sayısında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 110,7 artış oldu

Mayıs 2022’de, Mayıs 2021’ye göre kurulan şirket sayısı yüzde 110,7 kurulan kooperatif sayısı yüzde 90,3 kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 30,5 arttı.

Mayıs 2022’de, kapanan şirket sayısı 2021 yılının aynı ayına göre yüzde 259,7 kapanan kooperatif sayısı yüzde 671,4 kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısında yüzde 122,2 artış oldu.

Mayıs 2022’de kurulan kooperatiflerin sayısında bir önceki aya göre yüzde 27,6 azalış oldu

Bir önceki aya göre kurulan şirket sayısı yüzde 12,2 kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 18,4 kurulan kooperatif sayısı yüzde 27,6 azaldı.

Bir önceki aya göre kapanan şirket sayısında yüzde 7,5 kapanan kooperatif sayısında yüzde 14,3 kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısında yüzde 26,6 azalış gerçekleşti.

Mayıs 2022’de Tunceli ve Ardahan’da şirket kuruluşu gerçekleşmedi

Mayıs 2022’de kurulan toplam 9 bin 556 şirket ve kooperatifin yüzde 86,8’i limited şirket, yüzde 12’si anonim şirket, yüzde 1,2’si ise kooperatif. Şirket ve kooperatiflerin yüzde 38,6’sı İstanbul, yüzde 8,3’ü Ankara, yüzde 6,4’ü İzmir’de kuruldu.

Bu ay Tunceli ve Ardahan’da şirket kuruluşu gerçekleşmedi.

Mayıs 2022’de kurulan şirketlerin sermayelerinin toplamı, bir önceki aya göre yüzde 9,4 oranında arttı

2022 yılında toplam 53 bin 344 şirket ve kooperatif kuruldu. Bu dönemde kurulan toplam 46 bin 21 limited şirket, toplam sermayenin yüzde 75,5’ini, 6 bin 599 anonim şirket ise yüzde 23,6’sını oluşturdu. Mayıs ayında kurulan şirketlerin sermayelerinin toplamı, Nisan ayına göre yüzde 9,4 oranında arttı.

Mayıs 2022’de kurulan 118 Kooperatifin 63’ü Konut Yapı Kooperatifi

Mayıs 2022’de kurulan 118 Kooperatifin 63’ü Konut Yapı Kooperatifi, 15’i İşletme Kooperatifi, 13’ü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi, olarak kuruldu.

Mayıs 2022’de bin 614 adet yabancı ortak sermayeli şirket kuruldu

Mayıs 2022’de kurulan bin 614 yabancı ortak sermayeli şirketin 899’u Türkiye, 116’sı Rusya Federasyonu, 99’u İran ortaklı olarak kuruldu.

Kurulan bin 614 yabancı ortak sermayeli şirketin 139’u anonim, bin 475’i limited şirketi. 2022 yılında kurulan şirketlerin bin 86’sı Belirli bir mala tahsis edilmemiş mağazalardaki toptan ticaret, 427’si Gayrimenkul acenteleri ve 368’i İşletme ve diğer idari danışmanlık faaliyetleri sektöründe kuruldu.

Kurulan yabancı ortak sermayeli şirketlerin toplam sermayelerinin yüzde 79,6’sı yabancı sermayeli ortak payını oluşturdu.