Kurulan şirket sayısı yüzde 15,7 arttı

Eylül ayında kurulan şirketlerin sayısında bir önceki aya göre yüzde 15,7 artış oldu.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Eylül ayı kurulan ve kapanan şirketler istatistikerini açıkladı. Buna göre, 2021 yılı Eylül ayında kurulan şirketlerin sayısında bir önceki aya göre yüzde 15,7 artış oldu. Bir önceki aya göre kurulan şirket sayısı yüzde 15,7 kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 20,1 kurulan kooperatif sayısı yüzde 36,5 oranında arttı.

Bir önceki aya göre kapanan şirket sayısında yüzde 19,0 kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısında yüzde 20,6 oranında artış olup kapanan kooperatif sayısında yüzde 6,1 azalış oldu.

Kurulan şirket sayısında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,9 azalış oldu.

Eylül 2021’de, Eylül 2020’ye göre kurulan şirket sayısı yüzde 3,9 kurulan kooperatif sayısı yüzde 18,6 kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 15,3 oranında azaldı. Bu ayda, kapanan şirket sayısı 2020 yılının aynı ayına göre yüzde 7,5 kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısında yüzde 3,7 oranında artış olup kapanan kooperatif sayısında yüzde 4,5 oranında azalış oldu.

Eylül ayında kurulan toplam 10 bin 316 şirket ve kooperatifin yüzde 86,4’ü limited şirket, yüzde 12,3’ü anonim şirket, yüzde 1,3’ü ise kooperatif oldu.Şirket ve kooperatiflerin yüzde 41,8’i İstanbul, yüzde 8,9’u Ankara, yüzde 5,8’i İzmir’de kuruldu. Bu ay tüm illerde şirket kuruluşu gerçekleşti.

Kurulan şirketlerin sermayelerinin toplamı, bir önceki aya göre yüzde 26,1 oranında arttı. 2021 yılında toplam 81 bin 455 şirket ve kooperatif kuruldu. Bu dönemde kurulan toplam 69 bin 799 limited şirket, toplam sermayenin yüzde 54,5’ini, 10 bin 578 anonim şirket ise yüzde 45,5’ini oluşturdu. Eylül ayında kurulan şirketlerin sermayelerinin toplamı, Ağustos ayına göre yüzde 26,1 oranında arttı.