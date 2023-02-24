Kurulan şirket sayısı Ocak ayında geriledi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Ocak ayı kurulan ve kapanan şirketler istatistiklerini paylaştı. Buna göre, Ocak 2023’te kurulan şirketlerin sayısında bir önceki aya göre yüzde 5,3 azalış oldu. Bir önceki aya göre kurulan şirket sayısı yüzde 5,3 kurulan kooperatif sayısı yüzde 3,5 kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 29,7 oranında azaldı. Geçen ay 11 bin 400 şirket kuruldu.

Bir önceki aya göre kapanan şirket sayısında yüzde 65,7 kapanan kooperatif sayısında yüzde 75,2 kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısında yüzde 14,5 oranında azalış oldu.

Kurulan şirket sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 24,9 arttı

2023 yılı Ocak ayında, 2022 yılı Ocak ayına göre kurulan şirket sayısı yüzde 24,9 kurulan kooperatif sayısı yüzde 76,2 kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 8,4 oranında arttı.

Aynı ayda, kapanan şirket sayısı 2022 yılının aynı ayına göre yüzde 52,6 kapanan kooperatif sayısında yüzde 29 kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısında yüzde 11 artış oldu.

Ocak 2023’de tüm illerde şirket kuruluşu gerçekleşti.

2023 yılı Ocak ayında kurulan toplam 14.462 şirket ve kooperatifin yüzde 86,8’i limited şirket, yüzde 11,6’sı anonim şirket, yüzde 1,5’i ise kooperatiftir. Şirket ve kooperatiflerin yüzde 37,9’u İstanbul, yüzde 9,7’si Ankara, yüzde 6,2’si İzmir’de kuruldu. Bu ay tüm illerde şirket kuruluşu gerçekleşti.

Ocak 2023’te kurulan şirketlerin sermayelerinin toplamı, bir önceki aya göre yüzde 19,5 oranında azaldı.

Ocak 2023’de 14 bin 462 şirket ve kooperatif kuruldu. Bu dönemde kurulan toplam 12 bin 252 limited şirket, toplam sermayenin yüzde 79,1’ini, bin 684 anonim şirket ise yüzde 20,9’unu oluşturdu. Ocak ayında kurulan şirketlerin sermayelerinin toplamı, Aralık ayına göre yüzde 19,5 oranında azaldı.