Kuru meyve sektörü ilk kez 1,5 milyar doları geçti

Türkiye geneli kuru meyve ve mamulleri ihracatının ilk kez 2021 yılında yüzde 12 ivmeyle 1,5 milyar doları geçtiğini anlatan Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Birol Celep şöyle devam etti:

“Kuru incir, kuru kayısı ve kuru üzüm; 1 milyar 574 milyon dolarlık kuru meyve ihracatının 1 milyar 39 milyon dolarla aslan payını oluşturuyor. Dünya genelinde 162 farklı ülkeye ihracat gerçekleştiriyoruz. Yüzde 95’ini Bölgemizden gerçekleştirdiğimiz kuru üzüm ihracatı 2021 yılında 427 milyon dolara ulaştı. Yüzde 81 pay ile ana ticaret ortağımız Avrupa ülkelerine 349 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdik. Birleşik Krallık’a 115 milyon dolar, Almanya’ya 61 milyon dolar, Hollanda’ya 40 milyon dolar ihracatımız var. 101 ülkeye ulaşan kuru üzüm ihracatımızda 2022 hedefimiz 500 milyon dolar.”

Çin’e yüzde 106 artış

Kuru kayısı ihracatının yüzde 31 artış göstererek 348 milyon dolara ulaştığını söyleyen Celep, 2022 hedeflerinin 450 milyon dolar olduğunu, 121 ülkeye kuru kayısı gönderildiğini açıkladı.

“Kuru kayısıda Amerika ülkelerine ihracatımızı yüzde 29 geliştirdik. Geleneksel pazarımız ABD’ye yüzde 45 artışla 55 milyon dolarlık dışsatım gerçekleştirdik. Avrupa ülkelerine yüzde 29 ihracatımızı artırırken 32 milyon dolarla Fransa, 30 milyon dolarla Almanya ilk sıralarda. Asya ve Okyanusya ülkelerine ise kuru kayısı ihracatımız yüzde 39 yükseldi. Özellikle kuru kayısı ihracatımızda ilk sıralardaki Çin’e yüzde 106 ihracatımızı artırdık. 2022 yılında 450 milyon dolar ihracata ulaşmak istiyoruz.”

Kuru meyve sektörü 2023 hedefi 2 milyar dolara ilerliyor

Celep, kuru incir ihracatının 112 ülkeye yapıldığını yüzde 11 yükselişle 263 milyon dolar olarak gerçekleştiğini sözlerine ekledi.

“Avrupa ülkelerine yüzde 11 ivmeyle 139 milyon dolar, Amerika ülkelerine yüzde 6 artışla 50 milyon dolar, Asya ve Okyanusya ülkelerine yüzde 16 yükselişle 29 milyon dolar ihracatımız var. Kuru incir ihracatında 37 milyon dolarla Almanya, 36 milyon dolarla Fransa ve 34 milyon dolarla ABD en çok ihracat gerçekleştirdiğimiz ülkeler arasında. Kuru incirde de yıl sonunda 300 milyon dolar ihracat hedefliyoruz. Kuru meyve ve mamullerinde 2022 yılında 1 milyar 800 milyon dolar, 2023 yılında ise 2 milyar dolar ihracata ulaşacağız.”

2021 yılında antep fıstığı ihracatı 209 milyon dolar, diğer meyve kuruları 80 milyon dolar, diğer kavrulmuş meyveler 56 milyon dolar, badem ihracatı 63 milyon dolar, çamfıstığı ihracatı 42 milyon dolar, ceviz ihracatı 33 milyon dolar, kayısı ve zerdali çekirdeği ihracatı 17 milyon dolar, leblebi 17 milyon dolar, elma kurusu 9 milyon dolar, erik kurusu 2 milyon dolar oldu.