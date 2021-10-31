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Kuru meyve ihracatı 1,5 milyar dolara koşuyor

Türkiye’nin geleneksel ihracatçı sektörlerinden kuru meyve sektörü, 2021 yılının ocak-eylül döneminde ihracatını yüzde 11’lik artışla 927 milyon dolardan 1 milyar 30 milyon dolara taşıdı. Kuru meyve ihracatı miktar bazında ise

Ekonomi 31.10.2021, 11:45
Kuru meyve ihracatı 1,5 milyar dolara koşuyor

Türkiye’nin geleneksel ihracatçı sektörlerinden kuru meyve sektörü, 2021 yılının ocak-eylül döneminde ihracatını yüzde 11’lik artışla 927 milyon dolardan 1 milyar 30 milyon dolara taşıdı. Kuru meyve ihracatı miktar bazında ise

yüzde 2’lik artışla 327 bin tondan 332 bin tona çıktı.

2020 yılını 1,4 milyar dolarlık ihracatla geride bırakan Türk kuru meyve sektörü, 2021 yılı sonunda tarihinde ilk kez 1,5 milyar dolar barajını aşmayı hedefliyor. Kuru meyve ihracatının uzun yıllardır 1,3-1,4 milyar dolar aralığında sıkıştığını belirten Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Birol Celep, 2021 yılının ocak-eylül döneminde 1 milyar dolar barajını aşmanın mutluluğunu yaşadıklarını, çekirdeksiz kuru üzüm, kuru kayısı, kuru incir ve Antep fıstığı ihracatında yılın son çeyreğinde yapılacak ihracat yüklemeleriyle 2021 yılında ilk kez 1,5 milyar doları aşacak noktada olduklarını dile getirdi.

"Dünya lideriyiz"

Çekirdeksiz kuru üzüm, kuru kayısı ve kuru incirde üretim ve ihracatta dünya lideri olduklarına işaret eden Celep, “Çekirdeksiz kuru üzüm ihracatımız 303 milyon dolarla ilk sıradaki yerini korudu. Kuru kayısı ihracatımız yüzde 28’lik artışla 176 milyon dolardan 226 milyon dolara yükseldi. Kuru incir ihracatında yüzde 7’lik gelişimle 128 milyon dolardan 138 milyon dolara ilerledi. Antep fıstığında ise yüzde 112’lik rekor artışla 61,5 milyon dolardan 131 milyon dolara çıktık. Badem ihracatından 50 milyon dolar, çam fıstığı ihracatından 27,5 milyon dolar, ceviz ihracatından 26 milyon dolar döviz geliri elde ettik” diye konuştu.

Kuru meyve ihracatı “Turkish Dried Fruits” ile hedeflerine ulaşacak

Kuru meyve ürünlerinin Dünya Sağlık Örgütü’nün sağlıklı ürünler listesinde yer aldığına vurgu yapan Celep, kuru meyve ihracatında lider konumdaki 18 firmanın katıldığı Ticaret Bakanlığınca desteklenen “Turkish Dried Fruits” isimli Uluslararası Rekabetin Geliştirilmesi (URGE) projesiyle firmaların yetkinliklerini arttığını söyledi. Diğer yandan kuru meyve sektöründe ihraç

pazarlarını çeşitlendirmeyi hedeflediklerini ifade eden Celep, güçlü konumda oldukları Avrupa ülkelerindeki konumlarını koruyarak Amerika Birleşik Devletleri, Rusya, Japonya, Çin, Brezilya ve Hindistan’da pazar paylarını artırmak için bu ülkeleri hedef pazar olarak belirlediklerini sözlerine ekledi.

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