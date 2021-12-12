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Kuru meyve ihracatı 1,5 milyar dolara koşuyor

Türkiye’ye 2021 yılının ocak-kasım döneminde 1 milyar 403 milyon dolar döviz kazandıran, 2021 yılı sonunda 1,5 milyar doları aşacak Türk kuru meyve sektörü, en büyük ihraç pazarı Almanya’nın kuru meyve ithalatçıları ile online platformda bir araya gelecek.

Ekonomi 12.12.2021, 09:56
Kuru meyve ihracatı 1,5 milyar dolara koşuyor

Türkiye’ye 2021 yılının ocak-kasım döneminde 1 milyar 403 milyon dolar döviz kazandıran, 2021 yılı sonunda 1,5 milyar doları aşacak Türk kuru meyve sektörü, en büyük ihraç pazarı Almanya’nın kuru meyve ithalatçıları ile online platformda bir araya gelecek.

Çekirdeksiz kuru üzüm, kuru incir ve kuru kayısı üretim ve ihracatında dünya lideri olan Türkiye’nin ihracatının yüzde 55’ini tek başına gerçekleştiren Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği, Brüksel’de yerleşik Avrupa Kuru Meyve, Kabuklu Yemişler, Konserveler ve Benzeri Ürünler Ticaret Federasyonu (FRUCOM) ve Almanya’da yerleşik Waren-Verein der Hamburger Börse e.V. ortaklığında 15 Aralık Çarşamba günü uluslararası katılımlı bir webinar düzenleyecek. Webinarda, sürdürülebilirlik ve Avrupa Birliği Yeşil Mutabakatı perspektifinden Türk kuru meyve ve kuru üzüm sektöründeki gelişmeler paylaşılırken, Alman kuru meyve pazarındaki yeni trendler hakkında bilgi sahibi olmak ve iki ülke arasındaki ticareti ve diyaloğu artırmak amaçlanıyor. FRUCOM Genel Sekreteri Anna Boulova’nın moderatörlük yapacağı toplantıda Türk bilim insanları Prof. Dr. Uygun Aksoy ve Prof. Dr. Ahmet Altındişli, Hamburg Ticaret Borsası Yöneticisi Jeanette Gonnermann ve Waren-Verein der Hamburger Börse e.V. Kuru Meyve Yönetim Kurulu Başkanı Jens Borchert konuşmacı olacak.

Yüzde 10,5’lik artış

Türkiye’nin kuru meyve ihracatının 2021 yılının 11 aylık döneminde yüzde 10,5’lik artışla 1 milyar 272 milyon dolardan 1 milyar 403 milyon dolara çıktığına işaret eden Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Birol Celep, kuru meyve ihracatında Avrupa Birliğinin (AB) lokomotif olduğunu, 100 yılı aşkın bir süredir ticari ortağımız olan Almanya ile kurduğumuz güçlü bağları korumak istediklerini dile getirdi.

155 ülkeye ihracat

Kuru meyve sektörünün 2021 yılında 155 ülkeye ihracat yaptığını aktaran Celep, artan Covid vakaları ve sağlık riskleri nedeniyle uluslararası toplantıların ertelendiğini ancak kuru meyve ihracatında en büyük alıcı pazar olan Almanya’da yerleşik kuru meyve ithalatçılarına sürdürülebilirlik ve AB Yeşil Mutabakatı çerçevesinde yapılan çalışmalar hakkında bilgi vermek, aynı zamanda Alman kuru meyve pazarındaki gelişmeler ve beklentilere ilişkin bilgi sahibi olmak için bu webinarı tertip edeceklerini ifade etti. “İhracat yaptığımız ülkeler arasında Almanya 212 milyon dolarlık tutarla zirvede yer alıyor” tespitinde bulunan Başkan Celep, “Sürdürülebilirlik ve AB Yeşil Mutabakatı, başta Almanya olmak üzere AB üyesi ülkelerdeki yeni trendleri ve beklentileri yakından takip etmek bizim için hayati derecede öneme sahip. Gıda güvenliği ve kaliteli ürün arzı sektörümüzün öncelikleri. Bu açıdan birliğimizce yürütülen yoğun çalışmaları paylaşmak ve en büyük ihraç pazarımızın beklentilerini öğrenmek istiyoruz. Ümit ederim ki bu toplantı çok verimli geçsin ve önümüzdeki dönemde benzer toplantılar yapılmasına vesile olsun" diye konuştu.

Çekirdeksiz kuru üzüm lider

2021 yılının ocak-kasım döneminde Türkiye’nin kuru meyve ihracatında ilk sırada 389 milyon dolarlık tutarla çekirdek kuru üzüm yer aldı. Kuru kayısı ihracatı yüzde 29’luk yükselişle 237 milyon dolardan 306 milyon dolara çıkarken, kuru incir ihracatı yüzde 11’lik artışla 211 milyon dolardan 235 milyon dolara ilerledi. Kuru meyve ihracatında en büyük artış Antep fıstığında yaşandı. Antep fıstığı ihracatı yüzde 71’lik artışla 108 milyon dolardan 184 milyon dolara fırladı. Türkiye badem ihracatından 56 milyon dolar, çam fıstığından 37 milyon dolar, cevizden ise 31 milyon dolar döviz geliri elde etti.

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