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Kuru kayısıdaki fiyat artışı fidelere talebi arttırdı

Malatya’da Toprak Mahsulleri Ofisi’nin (TMO) kuru kayısı alımı yapmasıyla birlikte kayısıda oluşan fiyat istikrarı fidelere olan talebi arttırdı.

Ekonomi 16.11.2021, 15:47
Kuru kayısıdaki fiyat artışı fidelere talebi arttırdı

Malatya’da Toprak Mahsulleri Ofisi’nin (TMO) kuru kayısı alımı yapmasıyla birlikte kayısıda oluşan fiyat istikrarı fidelere olan talebi arttırdı.

Malatya kent merkezinde fidecilik yapan Emrah Ede geçen yıl 15 TL’den satışa sundukları kayısı fidelerinin bu yıl 25 TL’den işlem gördüğünü söyledi. Kayısı fidelerine olan ilgiden memnun olduklarını belirten Ede, “Kayısının para etmesinden dolayı da çiftçilerimizden yoğun talep var. Sadece kayısı, dut, badem, ceviz fakat ağırlık vazgeçilmezimiz kayısı. Hacı Halil, Çatalca ama ağırlık kaba aşı veriyoruz. Susuzluğa dayanıklı oluyor. Şu an kayısı iklim değişikliğinden dolayı ova tutmayacağa benziyor. Kayısı dağlara kaydı. Kayısı bahçeleri bundan sonra dağlarda daha rağbet görür. Masrafsız, kayısı meyvesi de iri oluyor” dedi.

Kayısı olarak beş çeşit fidelerinin olduğunu ifade eden Ede, “Kiraz, elma, armut, şeftali, erik, ceviz, dut, vişne her çeşidimiz var. Normal süs bitkilerine de başladık. Akasya, çınar, akça ağacı, yeşil çam, mavi Selvi onlara da başladık. Devlet desteğinde fidan üreticilerine bir şey yok. Dönüme 110 TL sarı sertifikadan, mavi sertifikada da dönüme 380 TL destek veriyor” şeklinde konuştu.

Girdi maliyetlerinin artışında da dert yanan Ede, ”Devlet desteği 2022 yılından itibaren yüzde 6 eğim olan arazilere verecek. Yüzde 6’nın üzerinde olan düz arazilerden destek kalkıyor artık. Geçen yıl 15 TL satıyorduk kayısı ve meyve fidanlarımızı. Bu yıl 25 TL’den başladık. 45- 50 TL ye aldığımız sülfat gübreyi şimdi 180 TL’ye alıyoruz. Üre gübre 300 TL olmuş. Dap gübre 450 TL olmuş. Çekirdek ekiminde şimdi dap gübreyi kullanmazsak olmaz mecburen atacağız. Girdi maliyetleri baya yükseldi. Bu da bizi zorluyor. İşçi yevmiyeleri arttı, mazot masrafları, elektrik masrafları. Giderleri çoğaldı iki üç katına çıktı. Ama durma yok yine devam” diye konuştu.

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