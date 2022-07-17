Kuru kayısıda 85 bin tonu aşkın üretim hedefleniyor

Dünyanın kayısı başkenti olarak nitelendirilen Malatya ve çevresindeki illerde 85 bin tonu aşkın kuru kayısı üretimi hedefleniyor.

Malatya’da Kayısı Rekoltesi Tespit Komisyonu tarafından yapılan çalışmalar neticesinde bu yıl kayısı rekoltesi yaş olarak 336 bin 782 ton olarak tahmin edilirken, yaş kayısıda ihracat ve iç piyasada tüketime ayrılan miktarın 33 bin 680 ton olması bekleniyor. Kurutmalığa ayrılan yaş kayısı miktarı 303 bin 102 ton ve elde edilecek kuru kayısı miktarı ise 75 bin 776 ton olarak tahmin ediliyor. Çevre illerden Elazığ’da 5 bin 662 ton, Kahramanmaraş’ta 2 bin 500 ton ve Sivas’ta bin 672 ton olmak üzere toplamda 9 bin 834 ton bu yıl kuru kayısı üretimi bekleniyor.

Dünyada en fazla Türkiye’de, Türkiye’de ise üretimin yüzde 80’inin sağlandığı Malatya’da ihraç edilen kuru kayısıdan yılda 250-400 milyon dolar arasında döviz girdisi sağlanıyor.