Kuru kayısı ihracatında yeni sezonda son 5 yılın en yüksek rakamına ulaşıldı!

Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan, "İhracat dönemlerine baktığımızda 2021'de son 5 yılın parlayan dönemi yaşanıyor. Gerçekten hem ülke ekonomisine hem Malatya ekonomisine ciddi anlamda önemli ihracat miktarı ve geliri sağladık" ifadelerinde bulundu.

"Antep baklavası" ve "Aydın inciri"nden sonra Türkiye'nin Avrupa Birliği (AB) nezdinde coğrafi işaret tesciline sahip üçüncü ürünü olan Malatya kayısısı, kentte yaşayanların en önemli geçim kaynağı konumunda bulunuyor.

AA muhabirinin, Malatya Ticaret Borsası verilerinden derlediği bilgiye göre, 1 Ağustos'ta başlayan yeni ihracat sezonunun ilk 5 ayında ihracatta artış yaşandı. 2021'in Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım ve Aralık aylarını kapsayan dönemde 46 bin 394 ton kuru kayısı ihracatına karşılık 196 milyon 633 bin dolar gelir sağlandı.

Yeni ihracat sezonunda en çok ihracat 5 bin 940 ton ve 27 milyon 719 bin dolarla ABD'ye gerçekleştirilirken, bunu 3 bin 871 ton ve 18 milyon 574 bin dolarlık gelirle Fransa, 3 bin 213 ton ve 16 milyon 235 bin dolarla Almanya, 1978 ton ve 9 milyon 178 bin dolarla Brezilya, 2 bin 34 ton ve 9 milyon 154 bin dolarla Avustralya izledi.