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Kuru bamyaya talep
Şifa deposu olarak bilinen çiçekli kuru bamyanın kilosu 600 TL’den satışa sunuluyor. Gramla satılan bamya, vatandaşlar tarafından talep görmeye devam ediyor.
Ekonomi 24.02.2022, 23:01
Şifa deposu olarak bilinen çiçekli kuru bamyanın kilosu 600 TL’den satışa sunuluyor. Gramla satılan bamya, vatandaşlar tarafından talep görmeye devam ediyor.
Hasadı yaz mevsimlerinde gerçekleştirilen, iğne yardımıyla tek tek ipe dizilip kurutulduktan sonra market ve baharatçılarda satılan şifa deposu çiçekli kuru bamya gramla satılıyor.
Edirneli Aktar Gökhan Baraz, kuru bamyanın çoğunlukla düğün yemeklerinde kullanıldığını anlattı. Kuru bamyayı vatandaşların gramla almaya başladığını belirten Baraz, bir avuç bamyanın 50 grama denk geldiğini bunun da maliyetinin 30 TL olduğunu söyledi.