Kurtuluş sağlık, tarım ve e-Ticaret ile olacak

Hükûmet, koronavirüsün ekonomiye etkisini en aza indirmek ve üretimin artırılması konusunda, önümüzdeki süreçte ön plana çıkacak sektörlerin gelişmesi için hazırlık yapıyor. Tarım, sağlık ve e-Ticaret alanında yapılacak yatırımlara öncelik verilecek. Bu üç sektöre yapılacak yatırımlarla istihdamın artırılmasına yönelik eylem planı hazırlanıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığındaki AK Parti'nin son MYK toplantısında, ekonomi başlıklı bir değerlendirme yapıldı. Erdoğan, virüsle mücadele sürerken, ekonominin ihmal edilmeyeceğini ve büyümeye odaklanacaklarını belirterek “Salgın ile mücadele ederken, üretim ve normalleşme sürecini dengeli bir şekilde götüreceğiz. Birini yaparken diğeri ihmal etmeyeceğiz. Üretimin aksamaması, çarkların dönmesi için her türlü önlemi alacağız” değerlendirmesini yaptı.

YABANCIYA DÜZENLEME

Toplantıda, koronavirüsün etkisiyle oluşan işsizliğin önüne geçilmesi, üretimde herhangi bir aksama yaşanmaması ve istihdamı artıracak sektörlerin desteklenerek, bu sektörlere yapılacak yatırımlara öncelik verilmesi üzerinde duruldu. MYK üyeleri, yaptıkları değerlendirmelerde önümüzdeki süreçte tarım ve sağlık sektörüne yapılacak yatırımlar başta olmak üzere, dijitalleşme, elektronik ve e-Ticaret gibi sektörlerin büyüyeceğini ve istihdamın bu sektörlere kayacağı görüşünü dile getirdi. Özellikle Çin'den kaçan ülkelerin Türkiye'yi tercih etmeleri için; başta elektronik, teknoloji ve makine sektörlerinde yabancı yatırımcılara yönelik yeni adımlar atılması gerektiği vurgulandı. Bu kapsamda, hukuki ve bürokratik bazı sıkıntıların giderilmesi için hazırlık yapılması gündeme geldi.

TALEPLER ARTACAK

2020 yılının ekonomik göstergeler açısından iyi başladığını ancak salgının tüm hesapları değiştirdiğine dikkat çekilen MYK toplantısında, “Her bekleyişin bir sonucu olacak. Ertelenen talepler, salgının ardından daha yüksek olacaktır. Türkiye, birçok ülkeden gelecek bu taleplere hazırlanmalı. Avrupa ülkeleri normalleşme sürecine girdikçe, talepler de artacak. Biz de bu talepleri hızla karşılamaya başlayacağız” değerlendirmesi yapıldı.

ÜÇ KRİTİK SEKTÖR

Virüs sonrasında ön plana çıkacak sektörler şöyle sıralandı:

Sağlık: Maskeden solunum cihazına, tanı kitlerinden tedaviye kadar, Türkiye önemli yatırımlar yaparak dünyaya ürünlerini satıyor. Bu alan daha çok büyüyecek.

E-Ticaret: Elektronik ticaret hayatın bir parçası haline geldi. Yatırımcı buna da yöneleceği için altyapı ve eleman yetiştirilmesi sağlanacak.

Tarım: Önümüzdeki dönemin en stratejik sektörlerinden biri haline gelecek. Daha fazla yatırım yapılacağı açıkça görülüyor. Teşvikler ve beraberinde istihdam artacak.