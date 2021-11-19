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Kursa katılan kadınlar hem çeyizini hazırlıyor hem de aile ekonomilerine katkı sağlıyor

Şahinbey Belediyesinin yaptığı tesisteki kurslara katılan kadınlar hem çeyizini yapıyor hem de meslek öğrenerek aile ekonomilerine katkı sağlıyor.

Ekonomi 19.11.2021, 10:10
Kursa katılan kadınlar hem çeyizini hazırlıyor hem de aile ekonomilerine katkı sağlıyor

Şahinbey Belediyesinin yaptığı tesisteki kurslara katılan kadınlar hem çeyizini yapıyor hem de meslek öğrenerek aile ekonomilerine katkı sağlıyor.

Gaziantep’te Şahinbey Belediyesinin yaptığı Şehit Er Zeynel Direkçi Sosyal Tesisine gelen kadınlar meslek öğrenerek aile ekonomilerine katkı sağlıyor. Sosyal tesisin kurslarına katılan kadınlar, yaptıkları ürünleri kendi çeyizlerinde kullanıyor. Kadınlar yaptıkları ürünün fazlasını ise satarak aile ekonomilerine katkıda bulunuyorlar.

"Ürünlerini satarak aile bütçelerine katkı sağlıyorlar"

Kurs hakkında teknik bilgiler veren Şahinbey Halk Eğitimde usta öğretici olarak çalışan Birgül Canan Bazoğlu, kadınların yaptıkları ürünleri satıp aile bütçesine katkı sağladığını belirterek, “Özellikle genç kızlarımız başta olmak üzere buradaki öğrencilerimiz; çeyiz yapımı üzerine çalışıyorlar. Bazı kadınlar, genç kızların çeyizini yapıyor ve aile bütçelerine katkı sağlıyorlar. Yaptığı ürünleri satıyorlar. Genellikle çeyiz ürünleri yapılıyor ve nevresim, pike, yorgan, hurç, iğne oyaları, seccade gibi birçok ürünü burada kadınlarımız ve genç kızlarımız yapıyor. Merkezimizde 15 yaşından 70 yaşına kadar kursiyerimiz var” dedi.

"Torunum için elbise yapıyorum"

Evindeki kullanmadığı malzemeleri kurs sayesinde elbiseye, kıyafete çevirdiğini belirten kursiyer Hülya Özcan, “Ben bu kursa sürekli geliyorum. Daha öncesinden de geliyordum 2 yıl kadar ara vermiştim, tekrardan kursa geliyorum. Burayı öğretmenlerimiz ve müdüre hanım olmak üzere çok sevdiğimiz için tercih ediyoruz. Buraya hem kafamı dağıtmak hem de ev bütçemize katkı olması için geliyorum. Şu anda da torunum için elbise yapıyorum. Evimde kullanmadığım eşyalarımı, malzemeleri değerlendiriyorum. Evdeki kullanmadığım malzemeleri değerlendirerek yeni doğan torunum için 40’lık dediğimiz kıyafeti yapıyorum. Sağ olsunlar hocamızlar bize çok yardım oluyor. Burası bana çok iyi geliyor aynı zamanda kendimi geliştiriyorum. Bu ortamı bize sağladığı için Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu’na teşekkür ederim” diye konuştu.

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