Kurlarda son durum ne?

Geçen hafta, ABD'de açıklanan enflasyon verilerinin, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) varlık alımlarında azaltıma gitme konusunda aceleci davranmayacağı beklentilerini desteklemesi doların diğer ülke para birimleri karşısında gerilemesini beraberinde getirdi. Buna ek olarak yurt içinde açıklanan pozitif veriler ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının politika faizinde değişikliğe gitmemesi de Türk lirasının dolar karşısında güçlenmesini destekledi.

Bu gelişmelerle geçen haftaya 8,63 seviyelerinden başlayan dolar/TL, yüzde 1,2 değer kaybederek 8,5243'ten kapandı.

Dolar/TL, yeni haftaya da değer kayıpları ile başlamasının ardından 8,4609 ile en düşük seviyesine gerilerken, saat 11.05 itibarıyla önceki kapanış seviyesinin yüzde 0,47 altında 8,4771'den işlem gördü. Önceki kapanış seviyesine göre euro/TL yüzde 0,54 azalışla 9,9984, sterlin/TL yüzde 0,49 düşüşle 11,7611'den satıldı.

Dolar endeksi geçen hafta yüzde 0,3 değer kaybederek 92,5 seviyelerinden kapanırken, bugün yatay hareket etti.

A1 Capital Yatırım Menkul Değerler tarafından hazırlanan analizde, “Paritede geri çekilmenin devam etmesi adına 8.51 desteğinin aşağı yönde geçilmesi gerekiyor. Böyle bir durumda satışların hız kazanabileceğini ve 8.48 ara desteği ile birlikte 8.35 – 8.28 bölgesinin yeniden hedef konumuna yerleşebileceğini düşünüyoruz. Buna karşılık 8.51 desteğinin aşağı yönde geçilememesi ise alımların gelmesine neden olabilir. Bu sayede 8.63 ve 8.68 dirençlerini yakından izlemeye alacağız” denildi.

Şeker Yatırım tarafından hazırlanan forex bülteninde ise, “Dolarda Geri Çekilme” başlığı ile yapılan analiz şu şekilde:

Geçtiğimiz haftanın son işlem günü dolara karşı tüm pariteler değer kazandı. EURUSD paritesi hafta boyu yaşadığı düşüşün tamamını geri alarak 1,1795’den kapandı. USDTRY geri çekilmesini sürdürerek günün en düşük seviyesi olan 8,5012’den kapanış gerçekleştirdi. Ons altın ise yükselişini devam ettirdi ve günün en yükseği olan 1779 dolar düzeyinden kapandı. Günün tek kritik datası olan Michigan Üniversitesi Tüketici Güven endeksi beklentilerden oldukça kötü gelerek 70,2 seviyesine geriledi. Öte yandan Minneapolis Fed Başkanı Neel Kashkari, "Eğer son gelen veri gibi birkaç güçlü istihdam verisi daha görürsek, bir ilerleme kaydettiğimizi ve varlık alımlarının azaltılmasına başlamanın zamanının geldiğini rahatlıkla söyleyebilirim" ifadelerini kullandı. Günü düşüşle tamamlayan Dolar/TL kurunda Türk Lirası lehine işlemlerin devamı durumunda 8,4659 desteği hedeflenebilir. Bu seviye aşağısında ise 8,4453 ikinci destek noktası olarak gündeme gelebilir. Kurun 8,5424 üzerindeki fiyatlamalarında ise 8,5982 direncine doğru yükseliş kaydedilebilir.

Vakıf Yatırım tarafından hazırlanan teknik analizde de, “Dolar endeksindeki harekete paralel tekrar 8.50 destek bölgesine gerileyen kurda, yatay dalgalı seyrin bir süre daha devam etmesini bekliyoruz. Teknik seviyelere bakılırsa, 8.50 desteği altında 8.30-8.27 bölgesi test edilebilir. Yukarıda ise 8.67 seviyesini ilk önemli direnç olarak takip ediyor olacağız. TL lehine güçlenme görmek için 8.50 desteği kırılmalıdır. Bu hafta ABD’de açıklanacak olan sanayi üretimi ve perakende satışlar verileri ile, FED Başkanı Powell’ın konuşması, FOMC toplantı tutanakları ve TCMB PPK toplantı tutanakları piyasaların takibinde olacak” diye belirtildi.