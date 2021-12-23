Kurlarda düşüş yüzde 6'yı aştı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ekonomiye ilişkin yaptığı açıklamalar sonrası döviz kurlarında görülen düşüş dün de devam etti ve dolar/TL, günü önceki kapanışın yüzde 1 altında 12,20'den tamamladı.

Dolar/TL, yeni güne de değer kaybıyla başlamasının ardından saat 11.00 itibarıyla önceki kapanış seviyesine göre yüzde 5,3 azalışla 11,5510 seviyesinde işlem gördü. Aynı dakikalarda euro/TL yüzde 5,2 değer kaybederek 13,1120'den, sterlin/TL yüzde 5 düşüşle 15,5090'dan satıldı.

Hafta başında yaşanan önlemler ve kura endeksli mevduat ile örtülü faiz artışının etkisiyle hızla gerileyen döviz kurları, üst üste 4. gününde de düşüşünü sürdürüyor. Hem euro hem de dolar kurlarında düşüş yüzde 6'yı aşarken dolar/TL 10,88'in altına geriledi. 13 liranın altına inen euro/TL için gün içi en düşük seviye 12,46 oldu.

Analistler, yeni tip korona virüs (Kovid-19) salgınında Omikron varyantına ilişkin azalan endişelerin, küresel ölçekte dolar üzerinde baskıya neden olduğunu bildirdi.

Bugün Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati başkanlığında Finansal İstikrar Komitesi'nin ikinci toplantısını gerçekleştireceğini aktaran analistler, ekonomi yönetiminden gelecek açıklamaların dolar kuru üzerinde etkili olabileceğini kaydetti.

Analistler, yurt içinde bugün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantı özetinin, yurt dışında ise ABD'de kişisel gelir ve harcamalar, haftalık işsizlik başvuruları ve tüketici güven endeksi verilerinin izleneceğini belirterek, teknik açıdan dolar endeksinde 95,5 seviyesinin destek, 96,6'nın ise direnç olarak öne çıktığını söyledi.

Gedik Yatırım bülteninde' Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıkladığı yeni ekonomik tedbirlerin kur üzerindeki fiyatlaması devam ediyor. Pazartesi akşamı başlayan sert satış dalgası sonrası dün oynaklığın son üç güne göre daha da azaldığını söyleyebiliriz. Kur korumalı TL mevduatın etkisinin Dolar/TL üzerindeki fiyatlamalarının devam edeceği görülüyor. ABD tarafında ise üçüncü çeyrek büyüme %2,3 ile beklentilerin üzerinde gerçekleşti. Tüketici güveni ise 115,8 ise beklentilerin üzerinde pozitif görünüme işaret etti. Bugün yurt içinde TCMB PPK toplantı özeti, ABD tarafında ise çekirdek kişisel tüketim harcamaları verisi takip edilecek. Yeni ekonomik tedbirlerinin etkilerinin baskın olduğu

Dolar/TL, saat 08:30 itibari ile 12,04’lü seviyelerde hareket ediyor.'denildi

Vakıf Yatırım Teknik Strateji Bülteni'nde, 'Açıklanan dövize endeksli TL mevduat düzenlemesiyle sert şekilde gerileyen Dolar/TL kurunda aşağı yönlü hareket sürerken, yüksek oynaklık devam ediyor. 11.50 bu aşamada destek olarak izlenebilir. Bu seviye altında aşağı yönlü hareketin devamını görebiliriz. 12.50-13.00-13.50 ise olası yukarı hareketlerde direnç olarak takip edilebilir.'denildi.