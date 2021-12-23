Kurlarda düşüş yüzde 6'yı aştı
Döviz kurlarında düşüş dördüncü güne taşındı. Dolar/TL, 11,00 seviyesinin altına gerilerken hafta başında 20 liranın üzerine çıkan euro/TL ise 12,46'ya kadar çekildi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ekonomiye ilişkin yaptığı açıklamalar sonrası döviz kurlarında görülen düşüş dün de devam etti ve dolar/TL, günü önceki kapanışın yüzde 1 altında 12,20'den tamamladı.
Dolar/TL, yeni güne de değer kaybıyla başlamasının ardından saat 11.00 itibarıyla önceki kapanış seviyesine göre yüzde 5,3 azalışla 11,5510 seviyesinde işlem gördü. Aynı dakikalarda euro/TL yüzde 5,2 değer kaybederek 13,1120'den, sterlin/TL yüzde 5 düşüşle 15,5090'dan satıldı.
Hafta başında yaşanan önlemler ve kura endeksli mevduat ile örtülü faiz artışının etkisiyle hızla gerileyen döviz kurları, üst üste 4. gününde de düşüşünü sürdürüyor. Hem euro hem de dolar kurlarında düşüş yüzde 6'yı aşarken dolar/TL 10,88'in altına geriledi. 13 liranın altına inen euro/TL için gün içi en düşük seviye 12,46 oldu.
Analistler, yeni tip korona virüs (Kovid-19) salgınında Omikron varyantına ilişkin azalan endişelerin, küresel ölçekte dolar üzerinde baskıya neden olduğunu bildirdi.
Bugün Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati başkanlığında Finansal İstikrar Komitesi'nin ikinci toplantısını gerçekleştireceğini aktaran analistler, ekonomi yönetiminden gelecek açıklamaların dolar kuru üzerinde etkili olabileceğini kaydetti.
Analistler, yurt içinde bugün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantı özetinin, yurt dışında ise ABD'de kişisel gelir ve harcamalar, haftalık işsizlik başvuruları ve tüketici güven endeksi verilerinin izleneceğini belirterek, teknik açıdan dolar endeksinde 95,5 seviyesinin destek, 96,6'nın ise direnç olarak öne çıktığını söyledi.
Gedik Yatırım bülteninde' Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıkladığı yeni ekonomik tedbirlerin kur üzerindeki fiyatlaması devam ediyor. Pazartesi akşamı başlayan sert satış dalgası sonrası dün oynaklığın son üç güne göre daha da azaldığını söyleyebiliriz. Kur korumalı TL mevduatın etkisinin Dolar/TL üzerindeki fiyatlamalarının devam edeceği görülüyor. ABD tarafında ise üçüncü çeyrek büyüme %2,3 ile beklentilerin üzerinde gerçekleşti. Tüketici güveni ise 115,8 ise beklentilerin üzerinde pozitif görünüme işaret etti. Bugün yurt içinde TCMB PPK toplantı özeti, ABD tarafında ise çekirdek kişisel tüketim harcamaları verisi takip edilecek. Yeni ekonomik tedbirlerinin etkilerinin baskın olduğu
Dolar/TL, saat 08:30 itibari ile 12,04’lü seviyelerde hareket ediyor.'denildi
Vakıf Yatırım Teknik Strateji Bülteni'nde, 'Açıklanan dövize endeksli TL mevduat düzenlemesiyle sert şekilde gerileyen Dolar/TL kurunda aşağı yönlü hareket sürerken, yüksek oynaklık devam ediyor. 11.50 bu aşamada destek olarak izlenebilir. Bu seviye altında aşağı yönlü hareketin devamını görebiliriz. 12.50-13.00-13.50 ise olası yukarı hareketlerde direnç olarak takip edilebilir.'denildi.
İnfo Yatırım bülteninde 'TL kanadında piyasalar içerisinde bulunduğumuz haftada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘TL’yi Özendirici’ yeni enstrüman açıklamasını takip etti. Bu açıklama ile birlikte TL, dolar karşısında sert değer kazanımları yaşadı ve haftanın ilk işlem gününde gördüğü 18.00 üzerindeki seviyelerden sert aşağı yönlü hareketlenmeler gerçekleştirdi. Bu hareketlenmeler ile ilk etapta 11.09 seviyeleri test edilirken, ilerleyen günlerde buralardan yukarı yönlü hareketlenmeler yaşandı. Haftanın dördüncü işlem gününe ise 12.00 seviyelerinde başlangıç yapan paritede piyasalar yeni günde ABD kanadından gelecek olan ekonomik verileri takip edecek. 16:30’da açıklanacak olan İşsizlik Haklarından Yararlanma Başvuruları ve Dayanıklı Mal Siparişleri verileri küresel bazda dolar endeksinde volatilitenin artmasına neden olabilir. Diğer yandan yurtiçinde Hazine ve Maliye Bakanı Nebati’nin ‘yeni enstrüman’ hakkındaki açıklamaları takip edilmiş ve Nebati; kurda köpüklerin gittiği, gerçek fiyatlamanın oluştuğu bir noktaya gidildiğini ve kurun iyi bir yerlerde dengeye ulaşacağını beklediklerini belirtti. USDTRY paritesini teknik olarak inceleyecek olursak yukarı yönlü hareketlenmelerde sırasıyla 12.40 – 13.12 – 13.84 seviyeleri direnç noktaları olarak; 11.60 – 11.10 – 10.45 seviyeleri ise destek noktaları olarak takip edilebilir.' denildi