Kurlar güne yükselişle başladı!

Yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantı özeti ile haftalık rutin para banka ve menkul kıymet istatistikleri takip edilecek. Yurt dışında Avrupa Birliği (AB) Liderler Zirvesi izlenecek.

Hafta başında 8,47'ye kadar tırmandıktan sonra 8 liranın altına çekilen dolar/TL, 7,90-8,00 bandından dengelendi. Benzer dengelenme hareketi euro/TL için de 9,40-9,50 aralığı için geçerli. Bu sabah saatlerinde dolar/TL, 7,92; euro/TL ise 9,40'ın hemen üzerinde seyrediyor.

ÖNE ÇIKAN BAŞLIKLAR

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu S&P Global Ratings, Türkiye'deki son gelişmelerin ülkenin ödemeler dengesi risklerini açığa çıkarabileceğini ve Banka'nın enflasyonu düşürme ve net uluslararası rezervleri yeniden oluşturma hedeflerini baltalayabileceğini bildirdi.

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Almanya Federal Meclis’te korona virüsün (Kovid-19) yayılmasına karşı alınan önlemler ile ilgili tartışmaların ardından muhalefetin güvenoyu talebini reddetti.

Japonya ve Güney Kore, Kuzey Kore'nin denize doğru balistik füze fırlattığını duyurdular.

Chicago Fed Başkanı Charles Evans, merkez bankasının para politikasını ekonomik sonuçlara göre belirleyeceğini söyledi. Evans, verilerde somut, gerçek iyileşmeler görene kadar Fed'in destekleyici para politikasını azaltmayacağını vurguladı.

San Francisco Fed Başkanı Mary Daly, ABD ekonomisinin hedeflerinden hala çok uzakta olduğunu ve ekonomik toparlanma tam ve doğru şekilde yapılana kadar destekleyici para politikasının yürürlükte olacağını söyledi.

New York Fed Başkanı John Williams, Fed'in faiz artırımlarına ne zaman başlayacağına dair takvimin ekonomide neler olacağına bağlı olacağını söyledi.

YURT İÇİ GÜNDEM

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çin Halk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Wang Yi’yi kabul edecek (14.00).

TCMB, 18 Mart tarihli Para Politikası Kurulu(PPK) toplantı özetini yayınlayacak (14.00).

TCMB Finansal Hizmetler İstatistikleri ve Finansal Hizmet Güven Endeksi açıklanacak (14.30).

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu(BDDK) ve TCMB para ve banka istatistikleri haftalık verileri yayımlanacak. TCMB haftalık bülteninde yurt dışı yerleşiklerin hareketleri, yurt içi yerleşiklerin döviz pozisyonu ve rezervler öncelikli olarak izlenecek (14.30).

S&P Global Ratings, finans kurumları analistleri ile son yaşanan olayların Türkiye kredibilitesi üzerindeki etkisini tartışacakları bir webinar düzenleyecek (17.00).

YURT DIŞI GÜNDEM

Avrupa Birliği (AB) liderlerinin katılımı ile 25-26 Mart’ta düzenlenecek olan AB Liderler Zirvesi’nde Kovid-19’a karşı geliştirilen aşılar, Türkiye ve ABD ile ilişkiler ele alınacak.

ABD'de 2020 yılı son çeyrek dönem için final GSYH rakamları izlenecek. Ülke ekonomisi son çeyrekte öncü verilere göre yüzde 4,1 büyümüştü (15.30). İşsizlik başvuruları (15.30), doğal gaz stokları (17.30), Kansas Fed imalat Endeksi (18.00) ABD'de izlenecek diğer veriler olacak. 7 Yıllık tahvil ihalesi de takvimde yer alıyor.

Almanya GFK Tüketici Güven Endeksi (10.00), Euro Bölgesinde para arzı istatistikleri (12.00) günün diğer takip edilecek verileri olacak.

Filipinler (11.00), İsviçre (11.30), Güney Afrika (16.20) ve Meksika (22.00) merkez bankaları faiz kararları açıklanacak.

İngiltere Merkez Bankası (BoE) Başkanı Andrew Bailey (12.30), New York Fed Başkanı John Williams (17.30), Chicago Fed Başkanı Charles Evans (20.00), ECB Yönetim Kurulu Üyesi Luis de Guindos (20.00) günün konuşması beklenen yöneticileri olacak.