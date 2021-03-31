Kurlar güne nasıl başladı?

Dün yüzde 3'ün üzerinde yükselerek 8,45 seviyesini gören dolar/TL, TCMB Başkanı Kavcıoğlu'nun faizlerin enflasyonun üzerinde tutulacağı mesajları sonrası 8,30'lara gerilemişti. Dolar/TL bugüne de 8,30'un hemen üzerinde yatay hareketlerle başlıyor. Euro/TL için ise 9,79-9,80 seviyeleri mevcut.

Goldman Sachs, Türkiye'ye yönelik bu yılki büyüme beklentilerinde aşağı yönlü revizyona gitti. Daha önce yüzde 5,5 olan 2021 büyüme beklentisi yüzde 3,5'e çekildi. Kurum, cari açığın milli gelire oranına ilişkin beklentilerini de yüzde 3,5'ten yüzde 1,5'e indirdi. Analizde TCMB'de yaşanan görev değişiminin ardından TCMB'nin reaksiyon işlevi ve politika yapma süreci etrafındaki belirsizliğin önemli düzeyde arttığına dikkat çekildi.

Ayın son günü veri bakımından hem yurt içinde hem de yurt dışında yoğun geçecek. Bugün ayrıca Anayasa Mahkemesi HDP'ye yönelik kapatma davası için karar verecek.

ÖNE ÇIKAN BAŞLIKLAR

IMF Başkanı Kristalina Georgieva, devam eden belirsizliklere rağmen 2021’de dünya ekonomisinde toparlanma ve büyüme beklentilerinin arttığını söyledi.

ABD Başkanı Joe Biden'in bugün ABD çelik sektörünün önemli merkezlerinden Pitssburg'da açıklayacağı altyapı yatırım paketinin 2,25 trilyon dolar büyüklüğünde olması bekleniyor.

Richmond Fed Başkanı Thomas Barkin, ABD ekonomisini bu yıl güçlü bir büyüme göstermesini beklediğini ortaya koyarken, hane halklarının Kovid-19 salgını sürecinde yaptıkları tasarrufların 2022 ve 2023 yıllarında da büyümenin ateşlenmesine yardım edeceğini savundu.

New York Fed Başkanı John Williams, tüm ekonomi için iyimser olduğunu söyledi.

Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic, cari trendlerin devam etmesi ve korona virüse karşı aşılamanın ilerlemesi halinde önümüzdeki yaz milyonlarca Amerikalının yeniden istihdam edildiklerinin görülebileceğini söyledi.

YURT İÇİ GÜNDEM

TÜİK dış ticaret istatistikleri, ekonomik güven endeksi ve 2020 yılı ikinci yarıyılı için elektrik ve doğal gaz fiyatlarını duyuracak.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2020 yılı son çeyrek dönemin borç stoku verilerini açıklayacak. Brüt dış borç stoku bir önceki dönem 435,1 milyar dolar, net dış borç stoku 262,2 milyar dolar seviyesinde bulunuyordu (12.00) .

TCMB aylık para ve banka istatistiklerini duyuracak (14.30).

Anayasa Mahkemesi (AYM) Genel Kurulu, bugün HDP'nin kapatılmasına ilişkin davada ilk incelemesini yaparak, iddianamenin kabul edilip edilmediğine karar verecek.

Borsa İstanbul'da yer alan birçok şirketin genel kurul toplantıları yapılacak.

YURT DIŞI GÜNDEM

İngiltere'de final GSYH, işletme yatırımları ve cari denge (09.00), Almanya işsizlik rakamları (10.55), Euro Bölgesinde tüketici fiyatları (12.00), Avrupa piyasalarında öncelikli takip edilecek veriler olacak.

ABD'de MBA mortgage verileri (14.00), ADP özel sektör istihdamı (15.15), Chicago PMI (16.45), bekleyen konut satışları (17.00) ve DOE petrol stokları izlenecek.