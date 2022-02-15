Küresel Ticari Sigorta Fiyatları 2021 Yılının Dördüncü Çeyreğinde Yüzde 13 Arttı!

Sigorta brokerliği ve risk yönetimi alanında dünyanın lider markası Marsh tarafından yayınlanan Küresel Sigorta Piyasa Endeksi’ne göre, küresel ticari sigorta fiyatları 2021'in dördüncü çeyreğinde yüzde 13 arttı. Bu artış küresel ticari sigorta pazarında art arda artış görülen 17’inci çeyrek olurken, birçok coğrafya ve iş kolunda artış oranları ılımlığını korudu.

‘Küresel Sigorta Piyasa Endeksi’ne göre, sabit kıymet sigortası ve yönetici sorumluluk sigortasında (D&O) görülen görece yavaş artış oranları nedeniyle, çoğu bölgedeki fiyatlandırmalarda artış hızının yavaşladığı görüldü. Bileşik fiyatlar özelinde İngiltere’de yüzde 22’lik bir artış (üçüncü çeyrekteki yüzde 27), ABD’de yüzde 14’lük bir artış (önceki çeyreğe göre sabit) ve Pasifik bölgesinde yaşanan yüzde 13’lük artış (yüzde 17) dördüncü çeyrekte küresel bileşik oranını artırmaya devam etti. Asya’daki artış oranı yüzde 4 iken (üçüncü çeyrekte yüzde 6), Kıta Avrupası’nda ise bu oran yüzde 9 (üçüncü çeyrekte yüzde 10) oldu. Ilımlılık eğiliminin tek istisnası, oranların yüzde 4 arttığı (üçüncü çeyrekte yüzde 2) Latin Amerika ve Karayipler oldu.

2021'in ilk çeyreğinde yüzde 12 olan küresel sabit kıymet sigorta fiyatları bu dönemde ortalama yüzde 8 oranında arttı. Kaza sigorta fiyatlarındaki artış ise önceki iki çeyrekte görülen yüzde 6'dan yüzde 5’e geriledi. Siber kaynaklı, finansal ve profesyonel alanlardaki fiyatlandırma bir önceki çeyrekte görülen yüzde 32 oranına kıyasla, ana sigorta ürün kategorilerinde yüzde 31 ile yine en yüksek artış oranına sahip oldu. Siber sigorta fiyatları, fidye yazılımı saldırılarının sıklığı ve şiddetinde yaşanan sürekli bir artışın etkisiyle artmaya devam etti. Bu nedenle birçok sigorta şirketi kapsam şartlarını ve koşullarını sıkılaştırmaya çalışıyor. Fiyatlar ABD'de yüzde 130 artarken (üçüncü çeyrekte yüzde 96), İngiltere'de yüzde 92’lik bir artış (üçüncü çeyrekte yüzde 73) görüldü.

Marsh Türkiye Eş CEO’su Yeşim Aksüt, “Zorlu bir sigorta ve risk pazarında faaliyet gösteriyoruz. Marsh olarak hem müşteriler hem de sigortacılar için siber, ticari alacak, affinity gibi kompleks alanlarda çözümler geliştirmeye odaklanmaya devam edeceğiz” dedi.