Küresel sermaye neden Çin'e gitmeye başladı?

Çin’de yılın ilk iki ayında fiilen kullanılan yabancı sermaye, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 31,5 artarak, 176 milyar yuanı aştı.



Çin Ticaret Bakanlığı tarafından açıklanan verilere göre, yabancı sermaye girişi hizmet sektöründe yüzde 48,7 artarak 141 milyar 740 milyon yuanı buldu.



Çin’e giden yabancı sermayenin önemli bir kısmı AB Bölgesi’nden gerçekleşti.



Ticaret Bakanlığı Uluslararası Ticari ve Ekonomik İşbirliği Akademisi Bölgesel Ekonomik İşbirliği Araştırma Bürosu Başkanı Zhang Jianping, yılın başında yabancı sermaye çekilmesi konusunda sergilenen güzel performansın, salgından sonra Çin ekonomisinin hızlı şekilde toparlanmasından ve piyasasının çekiciliğinden kaynaklandığına işaret etti.



Zhang, “Bir diğer sebep de, Çin’in yeni tur dışa açılmada aldığı önlemlerin yerine getirilmesiyle, yabancı sermayelere daha iyi koşullar yaratılması.



Öte yandan, Çin’in serbest ticaret pilot bölgelerinde yabancı sermayelere kolaylık sağlanması, işlemlerin basitleştirilmesi ve adil rekabet politikalarının hazırlanması gibi konularda büyük ilerlemeler kaydedildi. Bunlar da yabancı sermayeler için çok çekici unsurlar” dedi.