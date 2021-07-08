Küresel projelere mühendislik desteği Türkiye’den

Mercedes-Benz Türk Kamyon AR-GE ekipleri, geliştirdikleri yeniliklerle küresel projelere mühendislik çözümleri sunuyor. Söz konusu Ar-Ge merkezleri son dönemde, Brezilya’daki Mercedes-Benz fabrikasındaki mevcut ürün yelpazesine ek olarak Güney Amerika pazarına özel araçlar için de çalışmalar yürüttü.

Mercedes-Benz Türk Kamyon AR-GE ekipleri, AR-GE ve inovasyon çalışmalarına devam ediyor. Mercedes-Benz Türk’ün İstanbul’daki AR-GE Merkezi ve Aksaray Kamyon Fabrikası bünyesinde faaliyete alınan Aksaray AR-GE Merkezi’nde yürütülen AR-GE projeleriyle global başarılara imza atılıyor.

Mercedes-Benz Türk Kamyon AR-GE Direktörü Tuba Cağaloğlu Mai, konu hakkında şu bilgileri verdi: “İstanbul AR-GE Merkezimiz kamyonlar için genel araç konsepti, mekatronik, şasi, kabin ve hesaplamaları gerçekleştiriyor. Kamyon ürün grubu özelinde üstlendiğimiz küresel ek sorumluluklarımız sebebiyle; 2018 yılında 8,4 milyon avroluk yatırım ile Aksaray Kamyon Fabrikamız bünyesinde faaliyete alınan Aksaray AR-GE Merkezimiz ise tüm dünyadaki Mercedes-Benz kamyonlarının tek yol testi onay merci konumunda olmayı sürdürüyor. Ana şirketimiz Daimler AG’nin global ağı içerisinde çok önemli bir konuma sahip olan İstanbul AR-GE Merkezimiz ve Aksaray AR-GE Merkezimiz çok çeşitli alanlarda yetkinliklere sahip. Üstlendiğimiz sorumluluklarımıza ek olarak geliştirdiğimiz çözümler ve yenilikler sayesinde Mercedes-Benz yıldızlı kamyonların geleceğini Türkiye’den belirlerken, gerçekleştirdiğimiz mühendislik ihracatları sayesinde hem ülkemizin hem de Aksaray’ın konumunu da kuvvetlendiriyoruz.”

Yapılan şirket açıklamasında göre söz konusu Ar-Ge ekibi, bünyesinde barındırdığı küresel yetkinlik merkezleriyle Mercedes-Benz’in Brezilya’da yürüttüğü önemli projede etkin bir rol oynuyor.

Mercedes-Benz, Brezilya’daki fabrikasında mevcut ürün yelpazesine ek olarak Güney Amerika pazarına özel araçlar da üretiyor. Mercedes-Benz Türk Kamyon AR-GE ekibi bu özel proje kapsamında Güney Amerika pazarının ihtiyaçlarına uygun ürünleri tasarlayıp, çözümler geliştirip, doğrulanmasında çok önemli çalışmalara imza atıyor.

Brezilya’daki yerli tedarikçilerin ön planda olduğu bu projede Mercedes-Benz Türk Kamyon AR-GE ekibi uzun yıllara dayanan tecrübesiyle yan sanayinin de gelişimine ciddi oranda katkı sağlıyor.

Euro VI-E emisyon normu için küresel çözüm

Ar-Ge ekibinin global proje yönetimini sürdürdüğü Euro VI-E normuna uygun, kamyon geliştirme faaliyetlerinde sona gelindi. Egzoz ve karbondioksit salımı hakkındaki yasal düzenlemeleri karşılayan ve ticari araç segmentinde çevreye daha duyarlı ürünler ortaya çıkartmayı hedefleyen Ar-Ge ekibi, teknolojinin son imkanlarını kullanıp yeni nesil katalizörlere bağlı yan kapsamlar geliştirdi. Geliştirilen bu çözümler, küresel pazarlara da hizmet edecek.

2021 yılının üçüncü çeyreğinde üretilip globalde piyasaya sürülmesi planlanan ve Euro VI-E normuna uygun kamyonları geliştiren Mercedes-Benz Türk Kamyon AR-GE Merkezi, bilgi birikiminin yanı sıra gerek güçlü teknolojik altyapısı, gerekse tecrübeli mühendislik kadrosu ile yakın gelecekte de kendini üst düzey projelere hazırlamaya devam edecek.

Aktif güvenlik paketi sayesinde güvenli yolculuklar

Geliştirme ve test çalışmaları yürütülen bir diğer önemli proje ise ‘Aktif Güvenlik Paketi’. Bu paket kapsamında 2024 yılında devreye alınacak olan aktif güvenlik sistemleriyle tüm kamyon ve otobüsler, sürücü ve yayalara daha güvenli sürüş deneyimi sağlayacak. Genel güvenlik düzenlemesi ile akıllı hız ve şerit takibi, kör nokta bilgilendirme sistemi, hareketli yaya bilgilendirme sistemi gibi toplamda 7 aktif güvenlik sistemi, Daimler bünyesindeki kamyon ve otobüs modellerine entegre edilecek.

Her araç için “Dijital İkiz”

Mercedes-Benz Türk Kamyon ve Otobüs AR-GE Merkezleri’nde dijitalleşme stratejileri kapsamında, tüm Daimler lokasyonlarında (Almanya, Türkiye, Brezilya, Çin) geliştirme ve test çalışmaları yapılan her aracın sanal ortamda birebir 3D dijital modeli yani “Dijital İkiz”i oluşturuluyor.

Araçların tasarım ve konsept çalışmalarının başlangıcından, hayata geçiş evresine kadar yapılan tüm mühendislik çalışmaları ve kontrolleri öncelikli olarak oluşturulan bu “Dijital İkiz” modeller üzerinden yapılıyor. Bu sayede prototip sürecinde karşılaşılması mümkün olan problemlerin önceden fark edilmesine, çözümlenmesine ve doğrulanmasına olanak sağlanabiliyor.

Ayrıca araçların ömrü boyunca oluşabilecek kullanım etkilerini analiz etmek için yapılacak fiziki test aşamasından öncesi, oluşturulan bu “Dijital İkiz” modeller ile aynı şartlar altında simule edilip hesaplanarak, sonraki aşamalarda yapılacak fiziki test maliyetlerinin de azaltılmasında rol oynuyor.

Araç Üstü Tartım Sistemleri için yeni sensör teknolojileri hayata geçiriliyor

Araç Üstü Tartım Sistemleri; Avrupa Birliği üye devletlerine, aşırı yüklenmiş araçlar veya araç kombinasyonlarının tespiti için sunulmuş bir sistem. Bu sistem sayesinde araç ile kablosuz iletişim kurulabiliyor, araçların toplam yükü, fiziki tartım yapılmaksızın tespit edilebiliyor ve kanuni müsaade edilen yüklemeleri aşıp aşmadığı kolaylıkla kontrol edilebiliyor.

İki aşamada hayata geçirilecek olan Araç Üstü Tartım Sistemleri’nin ilk aşaması Mercedes-Benz Türk Kamyon Mekatronik ekibi öncülüğünde geliştirilmiş olup, öncelikli olarak Avrupa pazarına satılan araçlarda devreye alındı. Bu proje çerçevesinde birçok araç üzeri ağırlık ölçüm metodu geliştirildi ve patentlendi. İkinci aşama çalışmaları kapsamında, araç ve römork arasında kablosuz güvenli iletişimi gerçekleştirecek olan yeni kontrol ünitesi, makas süspansiyonlu araçların aks kütlesini ölçebilecek yeni sensor teknolojileri AR-GE ekibi tarafından geliştirilmeye devam ediliyor.

Bu sistem vasıtasıyla araç kullanıcıları, araçlarını daha düzgün, yasal sınırlar içerisinde kantar olmaksızın yükleyebilecek, aşırı yüklemeden kaynaklı kalite problemlerinin önüne geçebilecek ve cezai işleme maruz kalmaktan da kurtulmuş olacaklar.

Sürüş konforuna Ar-Ge ekibinden katkı

Mercedes-Benz Türk Kamyon AR-GE Merkezi, sürücünün ve yolcunun hayatını kolaylaştıran tüm teknolojik gelişmelerin yanında, sürüş konforunu da artırmak için çalışmalarına devam ediyor. Ar-Ge ekibi, Almanya’daki hesaplama ve test ekipleri ile birlikte kamyonların akustik konforunu daha da iyileştirecek kapsamlı bir yalıtım konsepti geliştiriyor.

Yapılan akustik analizlerde, kabin içinde iç gürültü seviyesini arttıran tüm öncül etmenler değerlendiriliyor. Bu etmenler içerisinde özellikle kabin dışından gelen ve kabin içine emilen dış gürültü, motor bölgesi ses seviyesi ve karoserinin dinamik şartlardaki akustik titreşimleri, ölçüm ve simülasyon yapılarak analiz ediliyor. Sürüş anındaki farklı frekans aralıklarında ses ve gürültü kaynakları lokal olarak tespit ediliyor ve sonrasında, ihtiyaç duyulan yalıtım konsepti, gürültü tipine uygun olarak seçilip yapısal olarak çalışılıyor. Çalışma sonucunda kabin içindeki konuşmaların anlaşılırlığını ifade eden “Duyum İndisi” ve desibel olarak ifade edilen “Ses Basınç Seviyesi” değerlerinde tüm frekanslarda fark edilir bir iyileştirme sağlanması hedefleniyor.