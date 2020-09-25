Küresel piyasalarda son durum ne?

ABD’de fiyatlamalar: Teknoloji sektörü hisselerinde öne çıkan toparlanma ve yeni teşvik paketine yönelik haberlerle artıda kapandı

Dün ABD piyasaları, teknoloji sektörü hisselerinde öne çıkan toparlanmaya ek olarak, Demokratların 2,4 trilyon dolarlık yeni bir teşvik paketi hazırlığında olduğu haberlerin etkisiyle alıcılı seyir izledi. Ancak artırılmış işsizlik yardımlarını ve havayollarına yardımı içerecek olan tasarının büyüklüğü Cumhuriyetçi liderlerin harcamaya istekli olduklarını söyledikleri miktarın çok üzerinde kalıyor. Diğer yandan, 800.000 seviyesinin üzerindeki seyrini sürdüren işsizlik maaşı başvuruları verisinin ek mali teşvik sağlanmadan toparlanmanın devam edemeyeceği yönündeki endişeleri öne çıkarması kazançların sınırlı kalmasında etkili oldu. Nasdaq endeksinin %0,37 değer kazancıyla 10.672,27 puandan kapanmasıyla haftalık bazda en iyi performans gösteren endeks oldu. S&P 500 endeksi %0,30 artış kaydederek 3.246,59 puandan kapandı. Dow Jones endeksi de %0,20 yükselişle 26.815,44 puan seviyesinden tamamladı

Avrupa’da fiyatlamalar: Vaka sayılarındaki artışla yeniden öne çıkan büyüme endişeleri sonucunda ekside kapandı

Dün Avrupa piyasaları ikinci dalga vaka sayılarındaki artışların bölge ekonomisinin büyümesinin sekteye uğrayacağına yönelik endişeleri öne çıkarmasıyla negatif seyir izledi. FTSE 100 endeksi %1,30 ekside kapanırken, CAC 40 endeksi %0,83 düşüş kaydetti. DAX endeksi ise %0,29 geriledi.

Asya’da fiyatlamalar: Pozitif eğilimli seyir görülüyor

Bu sabah Asya piyasalarında, genel olarak pozitif eğilimli seyir görülüyor. Nikkei ve KOSPI endeksleri sırasıyla %0,52 ve %0,47 artışlar kaydederken, Hang Seng ve Shangai endeksleri yatay seyir izliyor. S&P ASX 200 endeksinde ise yetkili otoriteler tarafından hanehalkının ve küçük işletmelerin kredilere erişimlerinin sadeleştirileceği yönündeki haberlerle kazançlar %1’i aşıyor.