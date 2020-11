Küresel piyasalarda risk iştahında toparlanma eğilimi devam ediyor

Küresel Piyasalarda Risk İştahında Toparlanma Eğilimi Devam Ediyor… Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 1,54 değer kazanarak günü 1.291 puandan tamamladı. Toplam işlem hacmi 31,6 milyar lira seviyesinde gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 2,04, holding endeksi yüzde 2,20 değer kazandığı günde sektör endeksleri arasında en fazla yüzde 3,85 ile metal, eşya, makina, tek kaybettiren ise yüzde 1,81 ile ulaştırma olduğu görülüyor. ABD’de borsalar haftanın son işlem gününü yükselişle tamamladı. Kapanışta Dow Jones endeksi yüzde 1,37, S&P 500 endeksi yüzde 1,36 ve Nasdaq endeksi yüzde 1,02 değer kazanımı ile günü tamamladı. Avrupa borsaları günü, İngiltere hariç yükselişle tamamladı. Kapanışta, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,18, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,41, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,33 değer kazandı. İngiltere'de FTSE 100 endeksi ise yüzde 0,36 azalarak 6.316,39 puana geriledi. Haftanın ilk işlem gününde, Yurtiçinde sakin veri akışı takip edilirken, Global piyasalarda Avrupa Merkez Bankası Başkanı Lagarde’ın açıklamaları takibimizde olacak. Ayrıca, gün içerisinde FOMC Komite Üyelerinden Daly ve Clarida’nın açıklamaları izlenecek. Yeni işlem gününde, Asya-Pasifik bölgesindeki 15 ülke, dünyanın en büyük serbest ticaret anlaşması olarak anılan Bölgesel Kapsamlı Ekonomik Ortaklık anlaşmasını imzaladığının açıklanması ve Çin’de açıklanan Sanayi Üretimi verisinin beklentilerin üzerinde gerçekleşmesi ardından Asya seansında ve küresel piyasalarda işlem gören endeks/endeks vadeli işlem sözleşmelerinde toparlanmaların yaşandığı izleniyor.

Manşette Öne Çıkanlar · ABD’li Yatırım Bankası Morgan Stanley, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) 19 Kasım'daki toplantısında 150 baz puanlık faiz artışı kararı alacağını tahmin ettiğini açıkladı. Deutsche Bank yayımladığı raporda, TCMB'nin 19 Kasım'daki toplantısında 475 baz puan artışla politika faizini yüzde 15'e çıkarmasını tahmin ediyor. Kurum, TCMB'nin sadeleşme yönünde adımlar atacağını da öngördü. Kurum ağırlıklı ortalama fonlama maliyetinin de Aralık'ta yüzde 16,50 seviyesine çıkacağını tahmin ettiğini açıkladı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayımlanan Sanayi Üretim Endeksi Eylül ayı verilerine göre, Sanayi Üretimi bir önceki aya göre % 1,7 ve bir önceki yılın aynı ayına göre ise % 8,1 artış gösterdi. · Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayımlanan Perakende Satış Endeksleri Eylül ayı raporuna göre; Perakende Satış Hacmi Eylül ayında bir önceki aya göre % 2,8 ve bir önceki yılın aynı ayına göre % 7,8 artış gösterdi. Perakende Ciro’da aylık bazda % 3,4 ve yıllık bazda ise % 20,7 artış kaydedildi. · Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayımlanan Ciro Endeksleri verilerine göre; 2020 Eylül ayında Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi, 2020 yılı Eylül ayında aylık %3,4 ve yıllık %26,2 artış kaydedildi. · Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) tarafından yayınlanan Beklenti Anketi İstatistikleri Kasım 2020 verilerine göre; Cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 11,76 iken, bu anket döneminde yüzde 12,47 oldu. Cari yıl sonu döviz kuru (ABD Doları/TL) beklentisi bir önceki anket döneminde 7,90 TL iken, bu anket döneminde 7,89 TL oldu. GSYH 2020 yılı büyüme beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde -0,8 iken bu anket döneminde yüzde -0,6 olarak gerçekleşti. · Avrupa Birliği, Türk sıcak haddelenmiş çeliğinin gümrükte kaydedilmesini istedi.(Kaynak: Bloomberght) · Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vahdettin Köşkü'nden canlı bağlantıyla katıldığı AK Parti Kars ve Karaman 7. Olağan İl Kongrelerinde yaptığı konuşmada, "Ekonomi, hukuk ve demokraside yepyeni bir seferberlik başlatıyoruz." ifadelerini kullandı. · ABD Merkez Bankası (Fed) New York Başkanı John William yaptığı değerlendirmede, Ekonomik göstergeler hala ekonominin pozitif bir yörüngede olduğunu gösteriyor. Ekonomiden gelen haberler beklenenden çok daha iyi olduğunu fakat artan COVID-19 vakaları ekonomi konusunda soru işareti yaratıyor ve büyümenin yavaşlayacağı beklentisi ortaya çıkardığını ifade etti. · Suudi Arabistan, Türkiye’den et, süt, yumurta, bal ve balık ithalatını 15 Kasım 2020 itibariyle askıya alacağına dair haberler basında yer aldı. Google, Rekabet Kurumu'nun verdiği 196 milyon TL'lik ihlal cezasıyla ilgili açıklama yaptı. Arama sonuçlarıyla değil reklam gösterimiyle gelir elde ettiğini belirten şirket, "Google üzerindeki her reklam açık bir şekilde işaretlenerek diğer arama sonuçlarından ayrılmaktadır. " dedi. Google, yanlış anlamaları gidermek için Rekabet Kurumu ile çalışmaya devam edeceklerini belirtildi. (Kaynak: Bloomberght) · Avusturya hükümeti artan koronavirüs vakaları nedeniyle Salı gününden başlamak üzere 6 Aralık'a kadar tüm ülkede tam kapanmaya gitme kararı aldığı açıklandı.(Kaynak: Reuters) · Haftanın ilk işlem gününde, global piyasalarda işlem gören endekslerde yaşanan toparlanma eğilimi ile birlikte Borsa İstanbul’un bugün pozitif açılış yapmasını öngörüyoruz. (Açılış beklentisinde uygulanan metodolojide: 0-2,0 puan aralığı yatay, 2,0-4,0 puan aralığı hafif alıcılı, 4,0 puan üstü pozitif, 0--2,0 puan aralığı yatay, -2,0--4,0 puan hafif satıcılı ve -4,0 puan üstü negatif olarak değerlendirilmektedir) Yükselen % Düşen % Hacim mn TL BİST 100 Etki +/- SEYKM 10,00 OZRDN -9,93 GARAN 5.022 FROTO 2,27 KARTN 10,00 SEKUR -9,09 KRDMD 3.220 GARAN 1,99 DENGE 10,00 PGSUS -6,24 YKBNK 2.076 TCELL 1,80 ISATR 10,00 ODAS -5,45 AKBNK 1.535 YKBNK 1,44 TKURU 9,99 RODRG -4,09 PETKM 1.303 KCHOL 1,27 SKTAS 9,98 BURVA -3,02 THYAO 1.091 EREGL -1,04 KNFRT 9,98 OLMIP -2,91 VAKBN 957 PGSUS -0,53 PENGD 9,98 BFREN -2,68 TUPRS 938 THYAO -0,43 CELHA 9,97 PRZMA -2,63 ODAS 873 ODAS -0,35 SRVGY 9,97 CEOEM -2,41 TSKB 838 TUPRS -0,31