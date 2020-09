*Yeşil ok olumluyu kırmızı ok olumsuzu göstermektedir.



Küresel piyasalarda risk algısı zayıf kalmaya devam ediyor. Teknoloji hisselerindeki satış baskısı sürerken, ekonomilerin toparlanmasına yönelik iyimserliğin azalması ve özellikle Avrupa'da artan koronavirüs vaka sayıları ile satış dalgasının genele yayıldığını izliyoruz. Bunun yansıması olarak da Dolar'da belirgin bir güçlenme gözlemliyoruz. 50 günlük ortalamasından uzaklaşan Dolar endeksi (DXY), dipte yaptığı dönüş formasyon hedefine henüz varmamış gözüküyor. Dolayısıyla, kısa vadeli güçlü Dolar teması sürebilir ve küresel çapta risk algısı zayıf kalmaya devam edebilir. Yurtiçinde ise bugün TCMB faiz kararı yakından izlenecek. Genel olarak faiz parametrelerinde bir değişiklik beklenmiyor. Diğer yandan, az sayıda ekonomistin beklediği faiz artırımı (politika faizi) gerçekleşirse TL varlıklarda pozitif ayrışma gözlemlenebilir. Geç Likidite Penceresindeki olası bir artış ise önemli bir etki yaratmayabilir.









MAKROEKONOMİ





ABD'de olumlu PMI verilerine rağmen teknoloji hisselerindeki satışla borsalar düşüşle kapandı. Fed Başkanı Powell'ın, Kongre ve Fed'den destek gelmesi halinde ekonomik toparlanmanın daha hızlı olacağını ifade etmesi ve Kuzey ile Güney Kore arasındaki gerginliğin izlenmesiyle Asya borsaları da düşüş eğilimli bir görüntü sergiliyor.



Bugün Fed Başkanı Jerome Powell ve Hazine Bakanı Steven Munchin, TSİ 17'de ABD Senatosu Bankacılık Komitesi toplantısı öncesinde koronavirüs salgınının etkilerine karşı uygulamaya konulan tedbirler ve destekler konusunda sunum yapacaklar. Ayrıca ABD'de TSİ 15.30'da 19 Eylül haftasına ilişkin yeni işsizlik maaşı başvuruları verisi ve TSİ 18'de eylül ayı Kansas City Fed imalat sanayi aktivite endeksi ve ağustos ayı yeni konut satışları verileri izlenecek. Ayrıca TSİ 21'de New York Fed Başkanı John Williams'ın, TSİ 20'de Chicago Fed Başkanı Charles Evans'ın, TSİ 20 ve 21'de Richmond Fed Başkanı Thomas Barkin'in ve TSİ 16 ve 19'da Dallas Fed Başkanı Robert Kaplan'ın, ABD ekonomisi ve para politikasına ilişkin konuşmaları takip edilecek. TSİ 11'de Almanya'da eylül ayı IFO iş dünyası endeksi izlenecek. TSİ 17'de BoE Başkanı Andrew Bailey'in konuşması takip edilecek.



Bugün piyasaların odak noktasında TSİ 14'te TCMB'nin faiz kararı olacak. Ayrıca TSİ 10'da eylül ayı reel sektör güven endeksi, sektörel güven endeksleri ve kapasite kullanım oranı verileri de takip edilecek.



Foreks anketine göre bugünkü PPK toplantısında TCMB'nin %8,25 olan politika faizinde değişikliğe gitmeyeceğinin ağırlık kazandığını görüyoruz, pandemideki belirsizliğin göz önüne alınması sabit bırakılma beklentisinin bir gerekçesini oluşturuyor. Bugünkü toplantıda genel olarak koridorun üst ve alt bandı ile GLP faiz oranında da değişiklik beklenmemekte. Bununla birlikte döviz kuru hareketleri neticesinde TCMB'nin ağırlıklı ortalama fonlama maliyetini artırma eğilimini sürdürmesini dikkate alan bazı ekonomistlerin (17 anket katılımcısından 5'i) politika faizinde 50 ila 200 baz puan aralığında değişen faiz artırımı beklentileri bulunmakta. Sınırlı sayıda ekonomist de GLP faiz oranında artış olabileceğini değerlendirmekte. Ancak kurdaki hareketlenme ve enflasyondaki yukarı yönlü riskleri göz önüne aldığımızda, olası faiz artırımının önümüzdeki toplantılarda gerçekleştirilebileceğinin daha ağırlık kazandığını ve bunun da politika faizinden ziyade para politikasına esneklik sağlaması adına ilk önce faiz koridorunda veyahut GLP faizinde düzenleme ile gerçekleştirebileceği öngörülmekte.

Bir önceki PPK toplantısı olan 20 Ağustos'tan bu yana ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti %9,44 seviyesinden %10,65 seviyesine gelmiş durumda. TCMB, politika faizinden miktar ihalesi yoluyla fonlamaya 6 Ağustos'tan bu yana ara verirken, bunun yerine geleneksel repo ihalesi açmayı sürdürmekte. Son dönemde geleneksel repo ihalesiyle gerçekleştirdiği fonlamanın maliyeti ise GLP kanalındaki maliyetinin (%11,25) üzerinde gerçekleşmekte.

Bugün yurt içinde TSİ 10'da eylül ayına ilişkin reel kesim güven endeksi ve sektörel güven endeksleri de izlenecek. TCMB'nin son dönemde attığı likidite sıkılaştırıcı adımların etkisiyle artan faizlerin sektörel güven endekslerinde, özellikle inşaat sektörü tarafında görülen ivmelenmeyi yavaşlatması beklenebilir. Bununla birlikte bu hafta açıklanan eylül ayı tüketici güven endeksinde iyileşmenin sürmesi sıkılaşan finansal koşulların etkisini önümüzdeki aylarda daha net hissedebileceğimize dair sinyal vermekte, benzer anket göstergeleri de aynı davranışı sergileyebilir.

Mevsimsel etkilerden arındırılmış reel kesim güven endeksi, ağustos ayında aylık 5,8 puan artarak 105,2 seviyesine çıkmış, böylece şubat ayından bu yana ilk kez iyimserlik eşiği olan 100 seviyesinin üzerine gelmişti. Sektörel güven endekslerinden; inşaat sektörü güven endeksinde uygun finansman koşullarıyla birlikte nisan-temmuz döneminde 42 puan yükseliş görmüştük. Ağustos ayında ise aylık 2 puan düşüş gerçekleşmişti, perakende sektörüne ilişkin güven endeksi ise yatay seyretmekteydi. Salgının etkisini en belirgin hissettirdiği sektör olan hizmet sektörünün, güven endeksinde temmuz ayına kıyasla yavaşlayarak olsa da iyileşmenin sürdüğünü görmüştük.



Dün eylül ayı öncü küresel PMI verileri takip edildi. Avrupa tarafında imalat PMI verileri beklentilerden iyi gelirken, hizmet sektörü PMI verileri artan vaka sayısının etkisiyle daralma bölgesine geçerek tatmin edici gelmedi. İngiltere'de ise imalat PMI, Euro Bölgesi ülkelerinin verilerine benzer şekilde artış kaydederken, ülkede artan vaka sayısına karşın hizmet PMI, 50 eşik değerinin üzerinde seyrederek Euro Bölgesi görünümünden pozitif ayrıştı. ABD'de PMI verileri İngiltere'deki gibi güçlü ve büyüme bölgesinde geldi.

Fransa'da bileşik PMI 4 ay sonra yine daralma bölgesinde gerçekleşti. Hizmet PMI, artan vakalarla 51,5'tan 47,5'e geriledi ve daralma bölgesine geçti. İmalat PMI ise 49,8'den 50,9'a gelerek yeniden genişleme bölgesinde.

Almanya'da, Fransa'ya nazaran daha olumlu rakamlar dikkatimizi çekmekte. Ancak benzer şekilde hizmet PMI'nın daralma bölgesinde olduğunu görüyoruz. İmalat PMI ise güçlü artış sergileyerek son 2 senenin en yükseğinde.

İngiltere'de ise diğer bölgelere göre daha iyi bir görünüm mevcut fakat PMI'larda momentum kaybı söz konusu. Bileşik PMI 59,1'den 55,7'ye, hizmet PMI 58,8'den 55,1'e ve imalat PMI ise 55,2'den 54,3'e gerilemesine rağmen güçlü büyüme bölgesinde kalmaya devam etti fakat Brexit ve yeni açıklanan tedbirler ileriki süreçte PMI verileri üzerinde negatif etkide bulunabilir.

ABD'de de İngiltere'deki gibi veriler güçlü büyüme bölgesinde geldi. Bileşik PMI 54,6'dan 54,4'e gerilerken, hizmet PMI 55'ten 54,6'ya geriledi, imalat endeksi de son 10 ayın en yükseği olan 52,7'den 53,3'e geldi. Her iki sektör de üretim arttı, öteki aylardan farklı olarak bu ay istihdam alt kaleminde de artış var. Fakat seçimler ve salgının gidişatı ekonomik toparlanma ve PMI verileri üzerinde belirleyici olacaktır.