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Küresel piyasalarda 'rekor' haftası

Fed'in beklentilere paralel kararları ve tahminlerden iyi gelen 3. çeyrek şirket karlılıklarıyla ABD'de S&P 500, Nasdaq, Dow Jones, Almanya'da Dax, Fransa'da CAC 40, İtalya'da MIB 30 ve Türkiye'de BIST 100 endeksi haftalık kapanış rekoru kırdı.

Ekonomi 06.11.2021, 12:18
Küresel piyasalarda 'rekor' haftası

İSTANBUL(AA) - Küresel pay piyasalarında yüksek seyreden risk iştahı küresel bazda birçok endeksi rekor seviyelere çıkarırken, gelecek hafta başta küresel bazda enflasyon verileri ve ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın konuşmaları yatırımcıların odağında olacak.

Fed hafta içinde piyasa beklentilerine paralel politika faizinde değişikliğe gitmezken, varlık alımlarının hızını aylık 15 milyar dolar azaltma kararı aldı. Powell'ın endişe edildiği kadar şahin olmaması ve faiz artışına ilişkin endişeleri rahatlatan sözle yönlendirmeleri de risk iştahını artırarak küresel pay piyasalarında rekorları beraberinde getirdi.

Enflasyonun geçici olduğunu yenileyen Powell, iş gücü piyasasında tam istihdam seviyesinin yakalanana kadar para politikasının destekleyici duruşunu sürdüreceğini ifade etti.

Bu hafta açıklanan tarım dışı istihdam verilerine göre ise ekimde 531 bin artarak beklentileri geride bırakırken, ABD'de işsizlik yüzde 4,6'yla hala yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını öncesi seviyesinin oldukça üzerinde bulunuyor.

Söz konusu gelişmelerle ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi, yaklaşık 10 baz puan gerileyerek haftayı yüzde 1,4620'den kapattı.

Altının ons fiyatı ise ABD'de para politikasının bir süre daha destekleyici duruşunu koruyacağına ilişkin beklentilerle haftalık yüzde 1,9 artışla 1.818 dolara çıktı. Brent petrolün varil fiyatı ise düşüş eğilimini üst üste ikinci haftaya taşıyarak haftalık bazda yüzde 1,2 azalarak 82,5 dolara geriledi.

ABD'de gözler enflasyon verisine çevrildi

ABD'de New York borsasında ralli devam ederken, endeksler üst üste beşinci haftada da yükselerek rekor kırmayı sürdürdü. Gelecek hafta ise ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ile Powell'ın pazartesi ve salı günleri yapacağı konuşmalar yatırımcıların odağına yerleşti.

Bu hafta, Fed beklentilere paralel hareket ederken, karar metnindeki ipuçları ve Powell'ın endişe edildiği kadar "şahin" olmaması dikkati çekti. Analistler, karar metninde, enflasyonun "geçici olduğu düşünülen" nedenlerle yüksek seyrettiği ibaresinin, Fed'in enflasyonun yüksek seyretmeye devam etmesi halinde kendisine bir manevra alanı açmak için eklenmiş olabileceğini dile getirdi.

Bununla birlikte Powell, toplantı sonrasındaki açıklamalarında enflasyondaki yüksek seyrin tedarik zincirindeki sıkıntılar sebebiyle olduğunu yenileyerek, para politikasının bunu çözmek için elinden bir şey gelmediğini hatırlattı.

Analistler, tarım dışı istihdam verisinin beklentilerden yukarıda gelmesine karşın piyasadaki risk iştahının güçlü kalmaya devam ettiğini kaydederek, gelecek haftanın ilk iki günündeki Powell'ın konuşmaları ve çarşamba günü açıklanacak TÜFE verilerinin oynaklığı artırabileceğini ifade etti.

ABD'de açıklanan makroekonomik verilere göre, ISM imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) 60,8'e çıkarken, fabrika siparişleri beklentilere paralel yüzde 0,2 arttı.

Söz konusu gelişmelerle S&P 500 endeksi haftalık bazda yüzde 2, Nasdaq endeksi yüzde 3,05 ve Dow Jones endeksi yüzde 1,42 değer kazandı. 3 endeks haftalık kapanış rekoru kırarken, gördüğü en yüksek seviyeyi de yukarıya taşıdı.

8 Kasım ile başlayan haftanın veri takviminde, salı Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), çarşamba toptan stoklar ve hazine bütçe dengesi ve cuma Michigan tüketici fiyat endeksi verileri takip edilecek.

Avrupa'da rallide ABD'ye eşlik etti

Avrupa borsaları küresel rallide New York borsasına eşlik ederek rekor seviyelerden kapanırken, gelecek hafta gözler başta Almanya'da TÜFE olmak üzere veri gündemine olacak.

Bu hafta İngiltere Merkez Bankası (BoE) politika faizinde ve varlık alımlarında değişikliğe gitmezken, piyasa beklentilerinin son güne kadar değişiklik göstermesi dikkati çekti.

Enflasyon için sıklıkla "geçici" terimini kullanan BoE Başkanı Andrew Bailey faiz kararı sonrası yaptığı açıklamada, "Geçici olanı tanımlayan sabit bir zaman birimi yoktur. Benim için bu davranışsal bir şey. Hedef enflasyonun üzerindeki dönem ne kadar uzun olursa beklentilere dönüşme şansı o kadar artar." şeklinde konuştu.

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın hafta içindeki açıklamaları gelecek yıl içinde faiz artırımı beklentilerine kapıyı net bir şekilde kapattı. Faiz oranlarının artırılması için açıkça 3 şart ortaya koyduklarını belirten Lagarde, "Mevcut enflasyon artışına rağmen, orta vadeli enflasyon görünümü ılımlı olmaya devam ediyor ve bu nedenle, önümüzdeki yıl 3 ön koşulun da karşılanması çok muhtemel değil." dedi.

Bölgede açıklanan makro ekonomik verilere göre ise Almanya'da sanayi üretimi aylık yüzde 1,1, yıllık ise yüzde 1 gerileyerek beklentilerin oldukça altında kaldı.

Avro, dolar karşısında yatay bir seyir izleyerek 1,1568 seviyesinden haftayı tamamladı.

Almanya'da DAX endeksi haftalık yüzde 2,33, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 3,08 ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 3,42 değer kazanarak rekor kapanış gerçekleştirirken, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,92 yükseldi.

Gelecek hafta, salı Lagarde'ın konuşması, Almanya'da dış ticaret dengesi ve Zew beklenti endeksi, çarşamba Almanya'da TÜFE, perşembe İngiltere'de büyüme ve sanayi üretimi ve cuma Avrupa'da sanayi üretimi verileri takip edilecek.

Asya borsaları karışık seyretti

Asya'da, Kovid-19 salgınına yönelik önlemler ve Çin'de emlak sektöründe faaliyet gösteren Evergrande'nin yanı sıra başka önde gelen şirketlerde de borç çevirme konusunda sıkıntıların yaşanması, pay piyasalarında baskı unsuru olmaya devam etti.

Çinli emlak geliştirme şirketi Kaisa Grup'un, likidite sıkıntısı nedeniyle ödemelerini gerçekleştirememesinin ardından Hong Kong borsası, şirketin ve iştiraklerinin hisselerinde işlemleri durdurdu.

Avustralya Merkez Bankası politika faizini değiştirmeyerek yüzde 0,10 düzeyinde bırakırken, 3 yıl vadeli devlet tahvillerinde yüzde 0,1 getiri hedeflemesinden vazgeçti.

Açıklanan verilere göre, Japonya'da imalat sanayi PMI 53,2'ye Çin'de ise 50,6'ya yükseldi.

Söz konusu gelişmelerle haftalık bazda Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 2,17 değer kazanırken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1,18, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,09 değer kaybetti. Güney Kore'de Kospi endeksi ise yatay seyretti.

8 Kasım ile başlayan haftanın veri takviminde, salı Japonya'da dış ticaret dengesi, çarşamba Çin'de ÜFE ve TÜFE ile perşembe Japonya'da ÜFE verileri takip edilecek.

Yurt içinde BIST 100 endeksi kapanış rekoru kırdı

Yurt içinde, Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, bu haftayla birlikte 4 hafta üst üste yükselirken, haftalık kapanış rekorunu da kırdı. Gelecek hafta gözler, ödemeler dengesi ve sanayi üretimi verileriyle birlikte salıya kadar açıklanmaya devam edecek şirket bilançolarında olacak.

Bu hafta açıklanan şirket bilançolarına göre Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin bir çoğu karlılıklarını önemli seviyede artırarak beklentileri geride bırakmaya devam etti. Ulaştırma endeksi yüzde 15,94, iletişim endeksi yüzde 10,13 artarken onları, BIST 100 endeksinde ağırlığı yüksek olan banka hisselerinin olduğu bankacılık endeksi yüzde 8,69 artış gösterdi.

AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, cari işlemler hesabının eylülde 1 milyar 420 milyon dolar fazla vermesini beklerken, 2021 yıl sonunda cari işlemler hesabının 17 milyar 950 milyon dolar açık vermesini tahmin ediyor.

Yurt içinde açıklanan verilere göre TÜFE ekimde aylık yüzde 2,39, yıllık yüzde 19,89 artarak, beklentilerin hemen altında gerçekleşti.

BIST 100 endeksi bu hafta yüzde 4,04 artışla haftayı tüm zamanların en yüksek kapanış seviyesi olan 1.583,59 puandan tamamladı. Analistler, teknik açıdan 1.590 ve 1.640 puanın direnç, 1.560 puanın ise destek olarak öne çıktığını kaydetti.

Dolar/TL da haftayı 0,90 yükselişle haftalık kapanış rekoru olan 9,6935'ten tamamladı.

Gelecek hafta yurt içinde, çarşamba işsizlik, perşembe ödemeler dengesi ve cuma Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Piyasa Katılımcıları Anketi ve sanayi üretimi verileri takip edilecek.

#ekonomi
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