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Küresel piyasalarda neler oluyor?

Dün ABD piyasaları, beklentiden kötü seviyede gelen perakende satışlar verisine karşın, Fed’in ekonominin tam istihdam seviyesine ulaşmasına ek olarak enflasyonda hedeflenen seviyelere gelene kadar tahvil alım programının devam edeceğini belirtmesi ile genel olarak pozitif eğilimli seyir izledi.(Halk Yatırım)

Ekonomi 17.12.2020, 09:30
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Küresel piyasalarda neler oluyor?

Küresel piyasalarda fiyatlamalar: Fed’in varlık alımlarının süreceği mesajlarıyla pozitif eğilimli seyir izledi

Dün piyasalarda neler oldu?

Dün ABD piyasaları, beklentiden kötü seviyede gelen perakende satışlar verisine karşın, Fed’in ekonominin tam istihdam seviyesine ulaşmasına ek olarak enflasyonda hedeflenen seviyelere gelene kadar tahvil alım programının devam edeceğini belirtmesi ile genel olarak pozitif eğilimli seyir izledi. Aralık ayı FOMC toplantısında Fed, beklentilere paralel olarak federal fonlama faizinde değişiklik yapmadı. Bankadan yapılan açıklamada, hedeflerde önemli ilerleme kaydedilene kadar tahvil alımlarına devam edileceği belirtilerek genel finansal şartların ekonomi için destekleyici olmaya devam ettiği vurgulandı. Dolar swap hattı Eylül 2021'e kadar uzatılırken, hedeflere ulaşılana kadar para politikasının aynı şekilde devam ettirileceği ifade edildi. Aylık olarak 120 milyar dolarlık varlık alımını sürdüreceğini ifade eden Fed, hedeflerine ulaşmasını engelleyecek riskler sözkonusu olduğunda politikasını ayarlamaya yakın duruyor. Zayıf talep ve düşük petrol fiyatları enflasyon için aşağı yönlü riskler olarak öne çıkıyor. Fed, enflasyon beklentisini 2020 için %1,2'de korurken 2021 için %1,7'den %1,8'e yükseltirken, büyüme ve istihdam tahminlerini de iyileştirdi. Ayrıca teşvik paketi cephesindeki olumlu gelişmelerin yarattığı iyimserlik de piyasalar için destekleyici unsurdu. Yaklaşık 900 milyar dolarlık ekonomik destek paketine ilişkin görüşmelerde anlaşmanın eşiğine gelindiği bildirildi. Ancak söz konusu paketin işletmeler için sorumluluk korumalarının yanı sıra eyalet ve yerel yönetimlere yardımı da kapsamadığı belirtiliyor. Bu bağlamda, Nasdaq endeksi %0,50 değer kazancı ile 12.658,19 puan seviyesinden kapanırken; S&P 500 endeksi, %0,18 artışla 3.701,17 puan ile günü tamamladı. Dow Jones endeksi ise %0,15 düşüşle 30.154,54 seviyesinden kapandı

Bugün ne bekliyoruz?

Bu sabah GOÜ piyasalarında, Aralık ayı FOMC toplantısında verilen mesajlar ve teşvik paketine ilişkin beklentilerle pozitif eğilimli karışık seyir görülüyor. ABD vadeliler cephesinde de hafif alıcılı seyir hakim.

Yurt dışında ABD’de Philadelphia Fed İmalat Endeksi ve haftalık işsizlik maaşı başvuruları takip edilecek. Kasım ayında 26,3 seviyesinde gerçekleşen Philadephia Fed İmalat Endeksi verisinin Aralık ayında 20 seviyesine gerilemesi bekleniyor. Haftalık işsizlik maaşı başvuruları cephesinde de 5 Aralık haftasında piyasalarda baskı unsuru yaratan 853K seviyesinin ardından 12 Aralık haftasında 815K seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor. Euro Bölgesi’nde de TÜFE verisinin revizyonu izlenecek. Kasım ayı verisinin manşet ve çekirdek bazda yıllık bazda sırasıyla %-0,3 ve %0,2 olarak teyir edilmesi bekleniyor.

Gelecek gündemde neler var?

Yeni haftada ABD’de Chicago PMI, çekirdek kişisel tüketim giderleri,büyüme ve haftalık işsizlik maaşı başvuruları verileri izlenecek. Euro Bölgesi’nde de üketici güveni verisi takibimizde olacak.

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