Küresel piyasalar seçim havasına giriyor

ABD’de fiyatlamalar: Politika iyimserliği ve kısıtlamaların kısmen esnetilmesi ile artıda kapandı

Dün ABD piyasaları, Demokratlar tarafından sunulan 2,2 trilyon dolarlık teşvik paketine ilişkin olumlu beklentilerle fiyatlamalarda politika iyimserliğinin öne çıkmasına ek olarak, Florida’da restoranlardaki kapasite sınırlamasının kaldırılmış olmasının etkisiyle alıcılı seyir izledi. Nasdaq endeksi %1,87 değer kazancıyla 11.117,53 puandan kapanırken, S&P 500 endeksi %1,61 artış kaydederek 3.351,60 puandan kapandı. Dow Jones endeksi de %1,51 yükselişle 27.584,06 puan seviyesinden tamamladı. Sektörler cephesinde yükselişlerin bankacılık ve havayolları sektörü hisseleri öncülüğünde görüldüğü takip edildi. JP Morgan ve BoFA hisseleri %2 artıda kapanırken, Citigroup hisselerinde yükseliş %3’ü aştı. Havayolları sektörü hiseelerinden Delta, United Airlines ve Boeing hisselerinin %5’in üzerinde değer kazandığı görüldü.

Avrupa’da fiyatlamalar: Bankacılık sektörü hisselerindeki alımlar öncülüğünde pozitif seyir izledi

Dün Avrupa piyasaları, geçen hafta yaşanan satışla 1990’ların sonundan beri görülen en düşük seviyelere gerileyen Stoxx bankacılık endeksindeki alımlar öncülüğünde alıcılı seyir izledi. Deutsche Bank, Commerzbank ve BNP Paribas hisselerinde yükselişler %3’ü aşarken, seyahat sektörü hisseleri de toparlanmaya eşlik etti. Ayrıca, Çin’den gelen sanayi sektörü karlılığı verisinin yükselişini dördüncü aya taşımasının yarattığı iyimserliğe ek olarak, ABD’de ekonomik teşvik paketine ilişkin olumlu beklentiler piyasalardaki alımlarla etkili olan faktörler olarak öne çıktı. DAX endeksi %3,22 artıda kapanırken, CAC 40 endeksi %2,40 yükseliş kaydetti. FTSE 100 endeksi ise %1,46 artıda kapandı.

Asya’da fiyatlamalar: Karışık seyir görülüyor

Bu sabah Asya piyasalarında genel olarak karışık seyir görülüyor. Nikkei endeksi %0,17 yükselirken, Hang Seng endeksi %0,46 düşüş kaydediyor. KOSPI endeksi ise %0,99 yükseliyor. S&P ASX 200 endeksi %0,04 düşüş kaydederken, Shangai endeksi %0,52 artış kaydediyor.