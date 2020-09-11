Küresel piyasalar

ABD’de fiyatlamalar: Teşvik paketi anlaşmazlığı ve teknoloji sektörü hisselerinde yeniden öne çıkan düşüşlerle satıcılı seyir izledi

Dün ABD piyasaları, teknoloji sektörü hisselerinde yeniden öne çıkan satışlarla satıcılı tamamladı. Ayrıca, Demokrat senatörlerin, salgının ekonomik etkilerine yönelik hayata geçirilmesi amacıyla senatonun oylamasına sunulan 1 trilyon dolarlık yeni teşvik paketini "yeterli olmadığı" gerekçesiyle engellemeleri de fiyatlamalarda aşağı yönlü risk yaratan bir diğer unsur olarak öne çıktı. Dow Jones endeksi %1,45 düşüşle 27.534,58 seviyesinden kapanırken, S&P 500 endeksi de %1,76 değer kaybıyla 3.339,19 puan seviyesinden tamamladı. Nasdaq endeksi ise %1,99 gerileme ile 10.919,59 puandan kapandı. Dün yaşanan düşüşle hafta başından bu yana Dow Jones ve S&P 500’ün kayıpları %2’yi aşarken, Nasdaq’da kayıplar %3,5’a ulaştı.

Avrupa’da fiyatlamalar: Hem ’sert Brexit’ endişeleri hem de teknoloji hisselerindeki satışlarla ekside kapandı

Dün Avrupa piyasaları, AMB Başkanı Lagarde’ın para birimi eurodaki güçlenmeye ilişkin olarak merkez bankalarının görevinin kur hedeflemekten ziyade fiyat istikrarı olduğunu vurgulaması ve politika tepkisi göstermemesinin yanı sıra bu yıla ait daralma projeksiyonlarında aşağı yönlü revizyona gitmesinin desteği ile kaydettiği kazançların ardından ABD’de teknoloji sektörü hisselerinde yaşanan satışlar nedeniyle ekside kapandı. Ayrıca ’sert Brexit’ endişeleri de fiyatlamalarda baskı yaratan bir diğer unsurdu. DAX ve CAC 40 endeksleri sırasıyla %0,26 ve %0,38 düşüş kaydederken, FTSE 100 endeksi %0,16 ekside kapandı.

Asya’da fiyatlamalar: TikTok üzerinden devam eden ABD Çin gerginliği ile karışık seyir izliyor

Bu sabah Asya piyasaları, hem dün ABD’de yaşanan satışların yansımaları hem de TikTok üzerinden devam eden ABD Çin gerginliği ile karışık seyir izliyor. Nikkei endeksi %0,54 yükselirken, S&P ASX 200 endeksi %0,66 ekside. Shangai endeksi %0,32 artış kaydederken, Hang Seng endeksi %0,46 artıda. Taiwan Weighted endeksi %0,47, KOSPI endeksi de %0,47 değer kaybediyor.