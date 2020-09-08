Küresel piyasalar güne nasıl başladı?

Avrupa’da fiyatlamalar: AMB toplantısında Başkan Lagarde’ın vereceği mesajlara yönelik beklentilerle alıcılı seyir izledi

Dün Avrupa piyasaları, Perşembe günü gerçekleşecek olan AMB faiz kararı toplantısında Başkan Lagarde’ın güvercin mesajlar vereceği ve enflasyon tahminlerinde revizyona gideceği yönündeki beklentilerle alıcılı seyir izledi. FTSE 100 endeksi %2,39 yükselirken, DAX ve CAC 40 endeksleri sırasıyla %2,01 ve %1,79 artıda kapandılar. Sektörler cephesinde genel olarak tüm sektör hisselerinin alıcılı seyir izlediği günde otomotiv sektörü hisseleri %2,6 yükselişle en çok değer kazananların başında geldi.

Asya’da fiyatlamalar: Genel olarak karışık seyir görülüyor

Bu sabah Asya piyasaları genel olarak karışık seyir izliyor. Japonya’da 2020 yılı ikinci çeyrek daralma rakamı çeyreklik bazda %7,9, yıllık bazda da %28,1 olarak revize edildi. İlk açıklanan rakamlar sırasıyla %-7,8 ve %-27,8 seviyelerinde bulunuyordu. Rakamlardaki kötüleşmeye karşın Nikkei endeksi %0,51 artıda fiyatlanıyor. S&P ASX 200 endeksi de %0,56 yükseliyor. Shangai endeksi de, devam eden ABD-Çin geriliminin etkisiyle satıcılı seyir izliyor. Başkan Trump’ın iki ülke arasındaki ticari ilişkileri sonlandırmayı planladığı yönündeki demeçleri ve ABD’nin Çin’li teknoloji şirketi SMIC’yi kara listeye alma planları gerginliği derinleştiriyor. Hang Seng endeksi %0,38 ekside KOSPI endeksi ise %0,53 yükseliyor. Taiwan Weighted endeksi de %0,30 artıda.