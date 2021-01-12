banner363

banner380

banner396

banner389

banner403

banner420

Son Dakika
Denizli'de 4 büyüklüğünde deprem!
Denizli'de 4 büyüklüğünde deprem!
Resmi Gazete başlıkları
Resmi Gazete başlıkları
Trump'ın görevden alınması oylanacak
Trump'ın görevden alınması oylanacak
Fenerbahçe Türkiye'nin en büyük kulübü
Fenerbahçe Türkiye'nin en büyük kulübü

Küresel piyasalar denge arıyor

ABD’de mali teşvik paketine ilişkin beklentiler piyasalara direnç kazandıran ana konu başlığı olarak kalmaya devam etse de özellikle korona virüse ilişkin endişelerin artması küresel piyasaların haftaya zayıf bir başlangıç yapmasına neden oldu. (ÜNLÜ Menkul)

Ekonomi 12.01.2021, 10:02
5
Küresel piyasalar denge arıyor

ABD’de mali teşvik paketine ilişkin beklentiler piyasalara direnç kazandıran ana konu başlığı olarak kalmaya devam etse de özellikle korona virüse ilişkin endişelerin artması küresel piyasaların haftaya zayıf bir başlangıç yapmasına neden oldu. Salgının yarattığı soru işaretlerinin yanında ABD’de siyasi gerginliğin yüksek olması ve yatırımcıların son dönemdeki hızlı yükselişin ardından gelinen seviyeleri sorgulamaya başlaması da risk iştahının ivme kaybetmesine neden oluyor. Ancak sabah saatleri itibariyle satış baskısının yerini daha ılımlı sayılabilecek bir görünüme bıraktığını görüyoruz. Öte yandan hafta başında bu yana olduğu gibi makroekonomik veri tarafında bugün de piyasaların yön bulmasını sağlayacak önemde bir gündem maddesi bulunmazken siyasi tarafta ise Temsilciler Meclisi’nin Başkan Trump’ın görevden alınması talebiyle 25’inci maddenin işletilmesini oylaması bekleniyor.

BEKLENTİLERİMİZ

Borsa İstanbul yurtdışındaki zayıflığa takıldı. Geçtiğimiz haftaki güçlü performansını açılışta yeni haftaya da taşıyan BIST-100 endeksi ilk direnç noktası olarak gördüğümüz 1550 puan seviyesinin üzerini test etmeyi başardı. Günün büyük bölümünü bu bölgede geçiren endeks özellikle yurtdışında artan zayıflık ve bankacılık sektörüne gelen satışların etkisiyle kapanışı ise bu seviyenin altında yaptı. Şimdilik teknik açıdan önemli bir risk görmemekle beraber özellikle son dönemdeki hızlı değer kazanımlarının kâr satışı riski yarattığını söyleyebiliriz. Öyle ki, son bir ayda %15’e yakın değer kazanan endeksin yılın başından bu yana değer kazanımı ise %5’in üzerini gördü. Bu da endeksin sınırlı da olsa düzeltmeler ile karşılaşabileceğine işaret ediyor.

EUR/USD güç toplamakta zorlanıyor. 1,23 direncini aşmayı başaramayınca güç kaybeden EUR/USD yeni haftaya zayıf bir tonda başladı. Özellikle ABD getiri eğrisinin yönünü yukarı çevirmesi ve 10 yıllık vadede faizlerin Mart 2020’den bu yana en yüksek seviyeye işaret eden %1,15 seviyesini de aşmasının pariteye yansımalarını görüyoruz. Bu noktada ABD ve Almanya tahvil faizleri arasındaki farkın 160 baz puanın üzerinde seyrediyor olması paritenin güç kazanmasını zorlaştırıyor. Teknik açıdan baktığımızda ise geri çekilmeler 1,21 seviyesinin üzerinde karşılandıkça tepki potansiyeli oluşabileceğini düşünüyoruz. Bunun gerçekleşmesi durumunda 1,2220 seviyesinin aşılıp aşılmayacağını izleyeceğiz.

USD/TL 7,50’nin üzerini test etmeye başladı. TL son dönemdeki güçlü performansının ardından dün gelişmekte olan ülke para birimleri ortalamasına kıyasla zayıf bir tablo ortaya koyarken USD/TL’nin teknik açıdan kritik bir nokta olarak gördüğümüz 7,50 seviyesinin üzerini test etmeye başladığını gördük. 200 günlük hareketli ortalamanın altında kalınamamasının ardından kurda yukarı yönlü bir tepki oluşmasını olağan bir durum olarak değerlendiriyoruz. Ancak kurun 7,50 seviyesinin üzerinde kapanışlar yapması durumunda bunun kısa vadeli görünümü bozarak yukarı yönlü risk yaratabileceğini göz önünde bulundurmak gerekiyor. Dolayısıyla bu seviyenin altında kalınması TL lehine eğilimin devam etmesi adına önem taşıyor.

Ons altın destek bölgesinin üzerinde tutunmaya çalışıyor. 200 günlük hareketli ortalamasının geçtiği 1839 seviyesinin altını gördükten sonra sürpriz olmayan bir şekilde yukarı yönlü tepki veren altının ons fiyatı dün 1855 doların üzerini gördü. Teknik açıdan bakıldığında 200 günlük hareketli ortalamanın üzerinde kalınmasının riskleri önemli ölçüde azaltabileceğini düşünüyoruz. Öyle ki, bu bölgede kalınması halinde oluşması muhtemel tepkinin altını 1870 seviyesine doğru taşıma ihtimali bulunuyor. Ancak altının destek bölgesinde güç toplamakta zorlandığını düşünürsek şimdilik bu yönde belirgin bir eğilim oluşmuş değil.

Yorumlar (0)
banner429
banner422
14°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 17 35
2. Fenerbahçe 17 35
3. Galatasaray 17 33
4. Gaziantep FK 17 31
5. Alanyaspor 18 30
6. Hatayspor 17 28
7. Trabzonspor 17 26
8. Karagümrük 17 24
9. Antalyaspor 18 24
10. Konyaspor 17 22
11. Sivasspor 17 22
12. Başakşehir 17 22
13. Kasımpaşa 17 22
14. Malatyaspor 17 21
15. Rizespor 17 21
16. Göztepe 17 19
17. Gençlerbirliği 17 19
18. Kayserispor 17 16
19. Ankaragücü 17 15
20. Denizlispor 17 14
21. Erzurumspor 18 13
Takımlar O P
1. Giresunspor 17 35
2. İstanbulspor 17 34
3. Samsunspor 17 33
4. Altay 17 32
5. Adana Demirspor 17 31
6. Tuzlaspor 17 30
7. Ankara Keçiörengücü 17 28
8. Altınordu 17 28
9. Bursaspor 17 27
10. Bandırmaspor 17 24
11. Adanaspor 17 21
12. Ümraniye 17 20
13. Boluspor 17 19
14. Menemen Belediyespor 17 16
15. Balıkesirspor 17 16
16. Akhisar Bld.Spor 17 13
17. Ankaraspor 17 9
18. Eskişehirspor 17 3
Takımlar O P
1. Liverpool 17 33
2. M. United 16 33
3. Leicester City 17 32
4. Tottenham 16 29
5. Man City 15 29
6. Southampton 17 29
7. Everton 16 29
8. Aston Villa 15 26
9. Chelsea 17 26
10. West Ham 17 26
11. Arsenal 17 23
12. Leeds United 17 23
13. Wolverhampton 17 22
14. Crystal Palace 17 22
15. Newcastle 16 19
16. Burnley 15 16
17. Brighton 17 14
18. Fulham 15 11
19. West Bromwich 17 8
20. Sheffield United 17 2
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 15 38
2. Real Madrid 18 37
3. Barcelona 18 34
4. Villarreal 18 32
5. Real Sociedad 19 30
6. Sevilla 16 30
7. Granada 17 24
8. Celta de Vigo 18 23
9. Cádiz 18 23
10. Real Betis 18 23
11. Levante 17 21
12. Athletic Bilbao 18 21
13. Getafe 17 20
14. Valencia 18 19
15. Eibar 18 19
16. Deportivo Alaves 18 18
17. Real Valladolid 18 18
18. Elche 16 16
19. Osasuna 17 15
20. Huesca 18 12