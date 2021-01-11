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Küresel piyasalar

Haftanın son işlem gününde ABD piyasaları, ADP verisi paralelinde beklentiden kötü gelen Aralık ayı TDİ verisi sonrası artan mali teşvik beklentileri ile rekor tazeledi. (Halk Yatırım)

Ekonomi 11.01.2021, 09:58
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Küresel piyasalar

Küresel piyasalarda fiyatlamalar: Güçlenen teşvik beklentileri ile rekor tazeledi

Haftanın son işlem gününde piyasalarda neler oldu?

Haftanın son işlem gününde ABD piyasaları, ADP verisi paralelinde beklentiden kötü gelen Aralık ayı TDİ verisi sonrası artan mali teşvik beklentileri ile rekor tazeledi. Veri -140K seviyesinde son 8 ayda ilk düşüş olarak kayıtlara geçti ve işgücü piyasasındaki salgın kaynaklı problematik görünümü ortaya koydu. İşsizlik oranı %6,7 seviyesinde beklenti ile uyumlu gerçekleşirken, kritik enflasyon indikatörü olan ortalama saatlik kazançlar verisi aylık ve yıllık bazda %0,8 ve %5,1’lik artışlarla beklentileri aştı. Beklentileri karşılayamayan istihdam verisi sonrası seçilmiş Başkan Biden 2.000 dolarlık destek çeklerini de içeren trilyonlarca dolar büyüklüğünde yeni teşvik paketi açıklanacağını bildirdi. Ayrıca Fed Başkan Yardımcısı Clarida’nın 2021 yılı boyunca bankanın varlık alımlarında azaltmaya gitmeyeceğini belirtmesi de piyasaları destekleyen bir diğer unsur olarak öne çıktı. Böylece, Nasdaq endeksi Tesla hissesindeki %8’lik yükselişle %1,03 değer kazancı ile 13.201,98 puandan kapanırken; S&P 500 endeksi tüketim malları ve gayrimenkul sektörü hisselerindeki %1’lik yükselişlerin desteğiyle %0,55 artış kaydetti ve 3.824,68puan ile günü tamamladı. Dow Jones endeksi, Coca Cola hissesinde %2’yi aşan yükseliş öncülüğünde, %0,18 artışla 31.097,97 puandan kapandı. Risk algısında pekişen güçlenme ile ABD 10 yıllık tahvil faizi %1,1 seviyesi üzerindeki seyrini sürdürdü. Haftalık bazda ABD endekslerinin performansına baktığımızda hafta içerisinde Kongre’de yaşanan çatışmalara rağmen Dow Jones ve S&P 500 endekslerinde yükselişler %1’i aşarken, Nasdaq endeksi %2,4 değer kazandı.

Bugün ne bekliyoruz?

Bu sabah GOÜ piyasalarında karışık seyir hakim. NYSE ve MSCI’ın ardından JPMorgan, Goldman Sachs ve Morgan Stanley, Washington tarafından Çin ordusuyla bağlantılı olduğu iddia edilen üç Çinli telekom şirketine ABD yatırımını yasaklayarak Hong Kong'da listelenen yüzlerce yapılandırılmış ürünü listeden çıkaracağını açıklaması fiyatlamaların temelini oluşturuyor. ABD vadeliler cephesinde ise, Biden’ın açıklayacağını belirttiği teşvik paketinin büyüklüğüne yönelik şüphelerin ön planda olmasıyla satıcılı seyir görülüyor. Biden’ın trilyonlarca dolar büyüklüğünde mali teşvik açıklayacağını belirtmesine karşın devreye alınacak tutarın daha düşük kalabileceği belirtiliyor. Ayrıca ABD cephesindeki politik çalkantılar da fiyatlamalarda etkili oluyor. Bu arada bugün ABD’de 4Ç20 bilanço sezonu JP Morgan, Citi Group, Wells Fargo, PNC Financial, Blackrock, Delta Airlines ve KB Homes ile başlayacak

Bugün Euro Bölgesi’nde Sentix yatırımcı güveni verisi izlenecek. Aralık ayında -2,7 seviyesinde gerçekleşen verinin, Ocak ayında 1,9 seviyesine yükselmesi bekleniyor.

Gelecek gündemde neler var?

Hafta içerisinde ABD’de TÜFE, haftalık işsizlik maaşı başvuruları ve ithalat fiyatları verileri takip edilecek. Euro Bölgesi’nde de sanayi üretimi ve dış ticaret dengesi verileri izlenecek.

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