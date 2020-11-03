Küresel piyasalar

Küresel piyasalarda fiyatlamalar: Seçim öncesinde Biden’ın galip geleceğine yönelik beklentiler ve güçlü gelen ISM imalat PMI verisi ile artıda kapandı

Dün piyasalarda neler oldu?

Ekim ayını seçime ilişkin belirsizlikler, vaka sayılarında artış ve teşvik paketi görüşmelerinin sekteye uğraması nedeniyle ekside kapatan ABD piyasaları, yeni ayın ilk işlem gününü artıda tamamladı. Seçimin açıkça Biden liderliğinde sonuçlanacağına yönelik beklentilere ek olarak, dün açıklanan Ekim ayı ABD ISM İmalat PMI verisinin aylık bazda 3,9 puan artarak 59,3'e yükselerek beklentileri aşmasının yarattığı olumlu atmosfer piyasalarındaki seyrinde etkili oldu. Dow Jones endeksi 1,60% artışla 26.925,05 puandan kapanırken, S&P 500 endeksi 1,23% değer kazancıyla 3.310,24 puandan kapanış yaptı. Nasdaq endeksi ise Facebook, Amazon ve Apple hisselerindeki düşüşler nedeniyle, daha ılımlı olarak %0,42 artışla 10.957,61 puandan kapandı. Ancak, mavi dalga zaferinin gerçekleşmesi durumunda büyük teknoloji şirketlerine yönelik yeni düzenlemelerin devreye alınacağına yönelik endişeler Nasdaq endeksindeki negatif ayrışmada etkili oldu. Bugün gerçekleşecek olan başkanlık seçimine ilişkin olarak Demokrat aday Biden, Cumhuriyetçi aday Başkan Trump’a karşı lider durumda. Dün itibarıyla ABD'de halihazırda 94 milyondan fazla oy kullanıldı. Bu sayının 2016'daki toplam seviyeleri aştığı düşünülüyor.

Bugün ne bekliyoruz?

Bu sabah GOÜ piyasalarında da, ABD seçimlerinde Biden’ın galip geleceği yönündeki beklentilerle pozitif görünüm hakim. FT tarafından derlenen verilere göre, Demokrat aday Biden anketlerde Başkan Trump’ın 8 puan önünde bulunuyor. ABD vadeliler cephesinde de alıcılı seyir görülüyor.

Bugün yurt dışında veri akışı sakin seyredecek.

Gelecek gündemde neler var?

Bu hafta ABD özelinde, istihdam verileri takibimizde olacak. ADP Özel Sektör İstihdam Artışı verisinin Ekim ayında aylık bazda yatay seyir izleyerek 750.000 seviyesinde gerçekleşeceği tahmin ediliyor. Tarımdışı istihdam verisinin de önceki aya benzer olarak 635.000 seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor. Ayrıca Kasım ayı FOMC toplantısı da gündemimizde olacak. Toplantıda faizlerde değişikliğe gidilmesi beklenmiyor. Euro cephesinde ise perakende satışlar, ÜFE ve hizmet PMI verileri izlenecek.