Küresel piyasalarda fiyatlamalar: Beklentiden güçlü gelen perakende satışlar verisine karşın, teknoloji hisselerine gelen satışlarla karışık seyirle kapandı

Dün piyasalarda neler oldu?

Haftanın son işlem gününde, gün içinde beklentiden güçlü gelen perakende satışlar verisinin yarattığı iyimserlikle alıcılı seyir izleyen ABD piyasaları kapanışa doğru teknoloji sektörü hisselerine gelen satışlar nedeniyle karışık seyirle kapandı. Nasdaq endeksi %0,36 düşüşle 11.671,56 puandan kapanırken, S&P 500 yatay seyir izleyerek 3.483,81 puandan kapandı. Dow Jones endeksi %0,39 yükseliş ile 28.606,31 puandan günü tamamladı. Makro veriler cephesinde, ABD perakende satışlar Eylül ayı verisi manşet bazda aylık %1,9 artış kaydederek 3 ayın en hızlı yükselişini gerçekleştirdi. Çekirdek veri de benzer olarak aylık bazda %1,5 yükseldi. Böylece, tüketici harcamalarının üst üste üçüncü çeyrekte de artış göstermesi için zemin oluştuğunu gözlemliyoruz. Hisseler özelinde Pfizer hissesi, şirketin güvenlik kriterlerine ulaştığı noktada aşının acil kullanımı için başvuruda bulunacağını açıklaması ile %4’e varan yükseliş kaydederken, Avrupa havacılık otoritesinin Boeing 737 Max’ın yeniden uçus için güvenli olduğunu bildirmesi ile Boieng hisseleri %1,9 artış kaydetti. Amazon hissesi ise Prime Day etkinliği satışlarına ilişkin endişelerle %1,9 düşüş kaydetti. Sektörler tarafında ise sağlık ve enerji sektörü hisselerinde yükselişlerin %1’i aştığı takip edildi.

Bugün ne bekliyoruz?

Bu sabah küresel piyasalar, hem Çin büyüme verisinin ülkede ekonomik toparlanmanın hız kazandığına işaret etmesi hem de Temsilciler Meclisi Sözcüsü Pelosi’nin paket konusunda Trump yönetimine 48 saat süre vermesinin paket üzerinde anlaşmaya varılacağı yönündeki ümitleri artırmasıyla alıcılı seyir izliyor. Pelosi, ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin ile hafta sonu sürdürdüğü görüşmelerinde ilerleme kaydedilecek tarih olarak Salı gününe işaret etti.

Bugün yurt içi ve yurt dışında veri akışı sakin seyredecek. ABD’de IBM’in finansalları ve Fed Başkanı Powell’ın konuşması takip edilecek. Bugün OPEC +’in Ortak Bakanlar Gözetim Komitesi (JMMC), petrol piyasasındaki görünümü değerlendirecek. JMMC, bir politika önerisinde bulunabilir. OPEC +, Ocak ayında günde 7,7 milyon varil (varil) olan mevcut arz kesintisini 2 milyon varil / gün azaltmaya hazırlanıyor. OPEC + yetkililerinden oluşan ve Ortak Teknik Komite adlı bir panel Perşembe günü gerçekleşen toplantıda en kötü durum senaryosunu tartışmışlardı.

Gelecek gündemde neler var?

Haftanın geri kalanında ABD’de inşaat verileri, petrol stokları, haftalık işsizlik maaşları ve PMI verileri izlenecek. Euro Bölgesi cephesinde de PMI ve tüketici güveni veileri takip edilecek. ABD İmalat PMI Ekim ayı öncü verisinin aylık bazda ılımlı olarak 0,3 puan artışla 53,5 seviyesine yükselmesi, hizmet PMI verisinin de 54,6 seviyesindeki seyrini sürdürmesi bekleniyor. Euro bölgesi cephesinde ise imalat PMI verisinin aylık bazda 0,7 puan düşüşle 53 seviyesine, hizmet PMI verisinin de 1 puan gerilemeyle 47 puana gerilemesi bekleniyor. Bu doğrultuda, PMI verilerindeki ivme kaybının devam edeceği yönündeki beklentiler karşısında, ABD ekonomisinin performansının Euro Bölgesi ekonomisinden pozitif ayrışmaya devam edeceğine yönelik beklentilerin ağırlığını koruduğunu gözlemliyoruz.