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Küresel piyasalar

Dün ABD piyasaları, beklentiden güçlü gelen ADP özel sektör istihdamı değişimi verisine ek olarak, Demokratlar tarafından sunulan 2,2 trilyon dolarlık kurtarma paketi üzerinde anlaşmaya varılamasa da görüşmelerin devam edecek olmasının etkisiyle alıcılı seyir izledi. (Halk Yatırım)

Ekonomi 01.10.2020, 09:05
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Küresel piyasalar

ABD’de fiyatlamalar: Beklentileri aşan ADP verisi ve politika iyimserliğinin desteğiyle artıda kapandı

Dün ABD piyasaları, beklentiden güçlü gelen ADP özel sektör istihdamı değişimi verisine ek olarak, Demokratlar tarafından sunulan 2,2 trilyon dolarlık kurtarma paketi üzerinde anlaşmaya varılamasa da görüşmelerin devam edecek olmasının etkisiyle alıcılı seyir izledi. Ayrıca, aşı cephesindeki olumlu gelişmeler de piyasalardaki alımları destekledi. Araştırmalara göre, Regeneron tedavisi hastaneye kaldırılmayan hastalarda semptomları iyileştiriyor ve Moderna'nın aşısı yaşlı hastalarda iyileşme belirtileri gösteriyor. Financial Times’ın haberine göre, Moderna'nın aşısının Kasım seçimlerinden önce hazır olmayacak. Nasdaq endeksi, Microsoft ve Netflix hisselerinde görülen kazançlar öncülüğünde, %0,74 artışla 11.167,51 puandan kapanırken, S&P 500 endeksi %0,83 yükselişle 3.363,00 puandan kapandı. Dow Jones endeksi ise %1,2 değer kazancı ile 27.781,70 puandan günü tamamladı. Sektörler cephesinde, teşvik paketi cephesindeki olumsuz gelişmeler sonrasında havayolları ve kruvaziyer sektörü hisseleri olumsuz etkilendi. Eylül ayı özelinde, Dow Jones endeksi aylık bazda yaklaşık %2,3 değer kaybederken, S&P 500 endeksi % 3,9 düştü. Teknoloji ağırlıklı Nasdaq Composite endeksi 1 Eylül'den bu yana %5,2 değer kaybetti

Avrupa’da fiyatlamalar: Münazara sonrası devam eden realizasyonlarla ekside kapandı

Dün Avrupa piyasaları, ABD’de önceki gün gerçekleşen başkanlık münazarası sonrası devam eden realizasyonlar ve ikinci dalga gelişmeleri nedeniyle ekside kapandı. DAX endeksi %0,51 ekside kapanırken, CAC 40 endeksi %0,59 düşüş kaydetti. FTSE 100 endeksi de %0,53 ekside kapandı.

Asya’da fiyatlamalar: Alıcılı seyir izliyor

Bu sabah Asya piyasalarında Çin, Hong Kong, Güney Kore ve Taiwan piyasaları kapalı. Japonya piyasalarında da yaşanan bir arıza nedeniyle işlem geçmedi. Nifty ve IDX Composite endekslerinde kazançlar %1’i aşarken, S&P ASX 200 endeksi %1,34 artıda.

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