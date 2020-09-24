Küresel piyasalar

ABD’de fiyatlamalar: Fed yetkililerinin mali destek çağrısı sonrası öne çıkan büyüme endişeleriyle satıcılı seyir izledi

Dün ABD piyasaları, Fed yetkililerinin Kongre'nin ekonomik toparlanmayı desteklemek için teşvik paketi üzerinde anlaşmaya varması gerektiğini vurgulamasının ardından teknoloji hisselerindeki düşüşler öncülüğünde satıcılı seyir izledi. Fed yetkilileri, mali desteğin ekonomik büyümedeki önemini vurgulayan bir dizi açıklamada bulundular. Fed Başkanı Powell ve Chicago Fed Başkanı Evans verdikleri demeçlerde, Kongrenin ekonomik toparlanmayı desteklemek için daha fazlasını yapması gerektiğini savunurken; Fed Başkan Yardımcısı Clarida Bloomberg TV’ye ekonominin sağlam bir şekilde toparlanmasına karşın hala derin bir çukurda olduklarını ifade etti. Nasdaq endeksinin %3,2 değer kaybıyla 10.632,99 puandan kapanmasıyla Ağustos ayından bu yana verdiği kayıplar %12’ye yükseldi. S&P 500 endeksi de kapanışa doğru hızlanan satışlarla %2,37 düşüş kaydederek 3.236,92 puandan kapanarak son altı gün içerisinde düşüşünü beşinci güne taşıdı. Dow Jones endeksi de %1,92 gerilemeyle 26.763,13 puan seviyesinden tamamladı. Hisseler cephesinde, Amazon, Netflix ve Apple hisselerinde %4’ü aşan düşüşler teknoloji sektörü hisselerindeki satışlara öncülük etti. Alphabet ve Microsoft %3’ün üzerinde değer kaybederken; Facebook %2,3 ekside kapandı. Ayrıca, Tesla hisseleri, Elon Musk’ın 2020 yılında yapılacak yeni teslimatlarla ilgili olarak yeni pil tasarımının otomobil üretim maliyetini azaltacağını belirtmesine karşın yeni teknoloji üretimini ölçeklendirmenin aşırı zorluğunu vurgulamasıyla %10,3 düşüş kaydetti.

Avrupa’da fiyatlamalar: Parasal desteğin artabileceğine yönelik beklentilerle artıda kapandı

Dün Avrupa piyasaları bölge ekonomisine ilişkin PMI verilerinin ikinci dalgada farklılaşan kısıtlamaların ve yeni normalin yansımaları ile imalat ve hizmet sektörleri arasındaki ayrışmayı ortaya koyması sonucunda parasal desteğin artırılabileceğine yönelik beklentilerin öne çıkması ile pozitif seyir izledi. DAX endeksi %0,39 artıda kapanırken, CAC 40 ve FTSE 100 endeksleri de sırasıyla endeksi %0,62 ve %1,20 yükseliş kaydetti.

Asya’da fiyatlamalar: Satıcılı seyir hakim

Bu sabah Asya piyasalarında, dün ABD’de yaşanan satışların yansımaları ile negatif seyir görülüyor. Nikkei endeksi %0,99 düşüş kaydederken, Hang Seng ve KOSPI endekslerinde değer kayıpları %2’yi aşıyor. Shangai endeksi %1,46 ekside. S&P ASX 200 endeksi de %1,07 düşüş kaydediyor