Küresel IT Çözümleri Merkezinden 200’den fazla yeni istihdamla sektöre katkı

Mercedes-Benz Otomotiv Küresel IT Çözümleri Merkezi, yeni küresel sorumlulukları için 2022 yılında IT alanında 200’den fazla yeni istihdam sağladı.

Mercedes-Benz’in, küresel IT stratejisi kapsamında 2013 yılında Türkiye’yi bilgi teknolojileri üslerinden biri olarak konumlandırmasıyla kapılarını açan Küresel IT Çözümleri Merkezi, mevcut çalışanlarına ek olarak bu yıl 200’den fazla kişiyi daha işe alacak. Yaklaşık 500 kişilik ekibiyle kurulduğu günden bu yana 10 kat büyüyen Küresel IT Çözümleri Merkezi, bir yazılım geliştirme üssü olarak Mercedes-Benz’in dünyadaki 40’tan fazla lokasyonuna hizmet veriyor. Şirketten yapılan açıklamaya göre, SAP alanında Mercedes-Benz AG’nin birçok lokasyonu için Türkiye’den 7/24 yazılım geliştirme hizmeti sunan Küresel IT Çözümleri Merkezi her yıl büyüyerek, servis ve ürün portfolyosunu genişletiyor. Tüm bunlara ilave olarak IT Mühendisliği alanında otomasyon çalışmaları gerçekleştiren merkez, Mercedes-Benz Mobility Global Tech-Hub bünyesinde hizmet verdiği yazılım geliştirme alanı, sunduğu sistem desteği ve bakım hizmeti, Rollout tarafında 40’tan fazla ülkeye verdiği uygulama-yaygınlaştırma servisleriyle de Türkiye’de yazılım mühendisliği alanında örnek kurumlardan biri oluyor. Merkez aynı zamanda, global çapta başarılı bir şekilde hayata geçirdiği projeleri kapsamında da IT teknolojileri ile ilgili iş alanlarını bünyesine katarak büyümeyi sürdürüyor.

Mercedes-Benz Otomotiv İcra Kurulu Üyesi ve Küresel IT Çözümleri Merkezi Direktörü Özlem Vidin Engindeniz; “Kurulduğu günden bugüne kadar Küresel IT Çözümleri Merkezimize aralıksız yaptığımız yatırımlarla, istihdam anlamında 9 yılda yaklaşık 10 kat büyüdük. Şirketimizin 2013-2016 yılları arasında, SDC 1.0 olarak adlandırdığımız başlangıç döneminde ‘Servis Hizmetleri Merkezi’ olarak global anlamda teknolojik destek sağladık. Buradan edindiğimiz tecrübeler doğrultusunda 2016-2020 yıllarında, SDC 2.0 olarak andığımız ikinci dönemimizde ise ilk dönemde yaptıklarımıza ek olarak ‘Çözüm Hizmetleri Merkezi’ kapsamı altında görev ve sorumluluk alanlarımızı genişlettik. 2020’de ilk adımlarını attığımız ve 2023 yılında kadar sürdürmeyi planladığımız SDC 3.0 yolculuğumuzda ise ‘Yazılım Geliştirme Merkezi’ konumuna yerleşmeyi hedefliyoruz. Bu kapsamda Yapay Zeka, BIG Data ve cloud teknolojileri gibi alanlara daha fazla yatırımlar yapmak ve kendimizi geliştirmek planlarımız arasında yer alan konular.” dedi.

Özlem Vidin Engindeniz, “Bugüne kadar kritik konularda aldığımız sorumlulukları başarıyla yerine getirmemiz sebebiyle, Mercedes-Benz dünyasındaki görev ve sorumluluklarımızı daha da genişlettik ve yeni teknoloji birimlerini bünyemize kattık. Bu da aslında Türkiye’ye olan güveni gözler önüne seriyor. Bu kapsamda Mercedes-Benz’in tüm dünyadaki ürün ve hizmetlerini ilgilendiren bu yetkilendirmesi sonucunda çalışan sayımızı daha da artırma ihtiyacımız oluştu. 2022’de IT alanında 200’den fazla yeni çalışanı ekibimize dahil edeceğiz. Yazılım mühendisliği anlamında, Türkiye’deki örnek kurumlardan biri olarak konumumuzu güçlendiriyor, Türkiye’den dünyaya yazılım ihracatımızı bu sayede daha da arttırıyoruz.” diye konuştu.

İstihdama destek

2013 yılında 38 çalışan ile faaliyetlerine başlayan Küresel IT Çözümleri Merkezi, 9 yılda 10 kat büyüyerek mevcut tedarikçileri ile beraber 500’ün üzerinde çalışanı ile yatırımlarına ara vermeden devam ediyor. Küresel IT Çözümleri Merkezi hem mevcut çalışanlarına kariyer fırsatları sunuyor hem de potansiyel adaylara istihdam olanağı yaratıyor. İşe alınacak SAP ve yazılım geliştirme uzmanları için farklı yetkinlikler aranıyor. Back-End, Front-End ve Full-Stack yazılım geliştirme alanlarında, başlangıç veya ileri seviyede tecrübeli, ileri İngilizce seviyesine sahip tüm yazılımcıların başvuruları bekleniyor.

Küresel IT Çözümleri Merkezi, yazılım geliştirme uzmanlarının yanı sıra SAP danışmanları da istihdam edecek. Bu kategoriye başvuracak uzmanlarda farklı SAP modüllerinde deneyim sahibi olması ve ileri seviyede Almanca ve İngilizce bilmesi isteniyor. Başvurulan pozisyona göre aranan tecrübe seviyesi de farklılık gösteriyor.

Binek otomobillerin AR-GE’si için de IT mühendisliği yapılıyor

Küresel IT Çözümleri Merkezi’nde, Mercedes-Benz’in binek araç AR-GE departmanlarının IT Mühendisliği (IT Engineering) birimlerine destek veren bir ekibi de mevcut. Bu ekiple hem test otomasyonu anlamında hem de mühendislik IT çözümleri anlamında yeni yetkinlikler organizasyona dahil edilmiş oldu.

Rollout tarafında ise, Mercedes-Benz kullanıcılarının araçları ile doğrudan etkileşime geçmesine imkân tanıyan, Mercedes Me Connect odağında uluslararası yaygınlaştırma projeleri geliştiriliyor. Ekibe katılacak yeni çalışanlar tüm dünyada, mobil uygulamanın geliştirilmeye başlamasından yayınlanana kadar olan tüm süreçte, uygulama sahiplerine yönlendirme ve danışmanlık hizmeti verecekler.

Mercedes-Benz Otomotiv, Küresel IT Çözümleri Merkezi’ne ait iş pozisyonlarına başvurmak isteyenler https://www.mercedes-benz.com.tr/passengercars/the-brand/ik.pi.html/the-brand/ik/ik-ana-sayfa/ofis-kariyer-firsatlari web sitesinden ve Mercedes-Benz Türkiye LinkedIn https://www.linkedin.com/company/mercedesbenzotomotiv/jobs/ sayfasından ilanlara ulaşabilecekler.

Küresel IT Çözümleri Merkezi’nin yaptığı çalışmalar

Küresel IT Çözümleri Merkezi, Almanya’dan Japonya’ya kadar 40’tan fazla ülkeye bilişim teknolojileri ve uzmanlık desteği veriyor. Türkiye’nin yazılım mühendisliği ihracatında önemli payı olan Küresel IT Çözümleri Merkezi, teknik bilgi ve birikimini farklı kültürlerle harmanlayarak, güçlü ve uluslararası ekiplerin yer aldığı dünya çapında bir organizasyona dönüşüyor.

Şirket ayrıca 2018 ve 2021 yıllarında iki farklı hackathon düzenleyerek hem potansiyel çalışanlarıyla tanıştı hem de Türkiye’nin yazılım teknoloji alanlarındaki fikirlerinin gelişmesine destek oldu.

2018 yılındaki IDC Türkiye Teknoloji Sektöründe Kadınlar Ödül Programı’nda, Küresel IT Çözümleri Merkezi Direktörü Özlem Vidin Engindeniz, “Business Leader”, “Future CIO” ve “Mentor” kategorilerinde ödüle layık görülerek, bu program kapsamında en fazla ödül alan yöneticilerden biri oldu.

Merkez, “Ürün Veri Yönetimi Sistemlerinde Süreç Test Otomasyonu” ile IDC CIO Ödülleri 2020’de de “IT Maliyet Verimliliği Kategorisi”nde birincilik ödülünün sahibi olmuştu.

Küresel IT Çözümleri Merkezi ayrıca; 2021 IDC Türkiye CIO Ödülleri’nde “Future of Work - Reskilling” kategorisinde müşteri odaklılığı kapsamında danışmanlara verilen eğitimler ile ikincilik, “Future of Work - Borderless Organization” kategorisinde ise departman içinde kurulan gönüllü ekiplerin yaptığı iletişim çalışmaları ile de üçüncülük ödülünün sahibi oldu.