“Küresel insurtech girişimleri tarafında ‘teminat boşluğu’ alanına odaklanacağız”

Fintech hizmetleri platformu Colendi, sigorta alanında çözüm olmak için Insurtech (sigorta teknolojileri) iştiraki olan Colendi Sigorta’yı kurdu. Şirketin CEO’su Bülent Tekmen, “Colendi Sigorta ile hedefimiz, küresel insurtech girişimleri tarafında ‘teminat boşluğu’ olarak adlandırılan yeni bir alana odaklanmak” dedi.

Türkiye’nin en hızlı büyüyen Fintech platformu olan Colendi, müşterilerinin finansal ihtiyaçlarını uçtan uca dijital olarak karşılama hedefine bağlı olarak, yeni nesil sigortacılık anlayışı ile insurtech alanında çözümler sunmak için Colendi Sigorta’yı kurdu. Colendi Sigorta, Türkiye’nin en büyük 4 sigorta şirketi ile acentelik sürecini tamamlayarak dijital platformu olan kurumlara altyapı sağlayarak sigorta alanında da çözüm ortağı olmayı ve platform kullanıcılarına yeni nesil sigortacılık hizmetleri sunmayı hedefliyor.

Şirket açıklamasına göre oluşturulacak asıl değer ise ‘teminat boşluğu’ olarak adlandırılan sigortalanamayan alanları kapsayarak oluşacak. Bunun için siber güvenlik ve dijital varlık sigortaları gibi yeni nesil sigorta ürünlerine ve değişen müşteri davranışlarına uygun kullandıkça öde ya da aç/kapa gibi yeni sigorta gelir modellerine odaklanılacak.

İlk ürün olarak sektörde ciddi bir eksik olarak görülen evcil hayvan ve yenilenmiş elektronik cihaz sigortası üzerine çalışan şirket, özellikle siber güvenlik ve sağlık gibi alanlarda önleyici hizmetlerle ilgili çalışmalar planlıyor. Ancak sadece sigorta poliçeleri ile sınırlı kalmayıp risk henüz gerçekleşmeden önüne geçebilmek için hangi risk skor grupları ne gibi önlemlere ihtiyaç duyuyor konusuna da önem veriyor.

Insurtech girişimi olarak yeni nesil sigorta ürünlerini müşterileriyle buluşturmayı hedeflediklerini belirten Colendi Sigorta CEO’su Bülent Tekmen, “Colendi Sigorta ile hedefimiz, küresel insurtech girişimleri tarafında ‘teminat boşluğu’ olarak adlandırılan yeni bir alana odaklanmak. Bu terim değişen tüketici davranışlarından kaynaklanan ve teminat sağlanamayan bir sigorta açığını belirtmek için kullanılıyor. Örneğin Gartner’ın raporuna göre 2021 sonuna gelindiğinde 6 trilyon dolarlık siber güvenlik harcaması yapılmış olacağı öngörülüyor. Buna rağmen yine de küçük işletmeler ve bireyler siber saldırı riski altında kalmaya devam edecek. Üstelik siber riskler sadece verilerin çalınması anlamına gelmiyor. Dünya çapında 300 milyondan fazla kişi bugün kripto para sahibi. NFT’lerde de talep giderek artıyor. Bunlar gibi dijital varlıklara ilgi artmaya devam ederken kimse bu varlıkları teminat altına alamıyor. Bu alanlarda fark oluşturabilmek için sadece müşteriye sunulan teminatın konusunu değiştirmek yetmiyor. Dijital varlıkların değerleri çok hızlı değişebildiğinden teminatın da varlığın değerine göre değişebilmesi ya da poliçenin otomatik aktif/pasif durumuna geçebilmesi gerekebiliyor. Dolayısıyla yeni nesil ürünlerin dinamik olarak değişebilmesi ya da kullandığın kadar öde gibi gelir modellerine uyum sağlayabilmesi gerekiyor. Amacımız bu ürünlerin sunulabilmesi için altyapıları sağlayarak platformların müşterilerine ait teminat boşluğunu doldurabilecek yeni nesil sigortalar sunabilmelerini sağlamak” dedi.

Colendi Sigorta Ürün Yöneticisi Buğra Karamanoğlu ise ilk aşamada hedeflerinin, Colendi’nin stratejisine uygun şekilde, BNPL (Buy Now Pay Later) gibi yeni nesil finansal hizmetlerin tamamlayıcısı niteliğinde olan sigorta ürünlerini ve ödeme yapılarını geliştirmek olduğunu söylüyor.

Karamanoğlu, sözlerine şöyle devam etti: ‘’Sigorta sektöründeki yeni bir oyuncu olup pazardan pay almak yerine yeni gelişen ihtiyaçlara yönelik ürünlerle sigorta pazarını geliştirmek istiyoruz. Bunun için de pazar payı yüksek ürünler yerine biz, yeni nesil ürünleri kullanıcının farklı bir ihtiyacına ve platforma gömülü şekilde sunmaya yoğunlaştık. Örneğin elektronik cihaz sigortası özelinde düşünürsek, doğru an henüz cihaz satın alınırken sepette müşteriye sigorta teklifi sunulabilmesini sağlamak. Yapılan araştırmalar ve sektör uygulamaları da kanıtlıyor ki sigorta, özellikle doğru anda ve doğru yerde sunulduğunda farkındalık yaratabiliyor. Böylece yıllardır sektörde olan ve penetrasyonu tamamlanan ürünler yerine pazarı geliştirebilecek ürünlere odaklanabiliyoruz. Üstelik bu ürünleri sunarken Colendi’nin sağladığı ödeme yöntemleri sayesinde artık sigorta primleri müşterilerin kredi kart limitlerini bloke etmek zorunda kalmayacak. BNPL gibi ödeme yöntemlerini de sigorta sektörünün kullanımına açarak sigortaya erişimi kolaylaştırmış olacağız.”