Küresel gıda fiyatları son 10 yılın en üst seviyesine yükseldi!

Yaygın olarak ticareti yapılan gıda ürünlerinin uluslararası fiyatlarındaki aylık değişimleri izleyen Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) Gıda Fiyat Endeksi Haziran 2011’den bu yana en yüksek seviyesini gördü. Dünya gıda fiyatları ekim ayına göre yüzde 1,2 artarken, Kasım 2020’deki seviyesinden yüzde 27,3 daha yüksek oldu.

Süt ürünlerinin fiyatları, bir önceki aya göre yüzde 3,4 artarak Kasım ayındaki toplam yükselişe öncülük etti. Hububat fiyatları endeksi kasımda önceki aya göre yüzde 3,1, bir önceki yıla göre yüzde 23,2 artış gösterdi.

BUĞDAY ALARM VERİYOR

Buğday fiyatları da Mayıs 2011’den bu yana en yüksek seviyesine ulaştı. Avustralya’da zamansız yağışlar ve Rusya Federasyonu’ndaki ihracat önlemlerinde yapılacak olası değişikliklerle ilgili belirsizlikler fiyat artışlarında rol oynadı.

FAO ayrıca bu yıl buğday üretiminin geçen yıla göre yüzde 1 oranında azalmasını bekliyor.

44 ÜLKENİN GIDA YARDIMINA İHTİYACI VAR

Bugün yayınlanan son Mahsul Beklentileri ve Gıda Durumu Raporu’na göre FAO, 33’ü Afrika’da, 9’u Asya’da ve ikisi Latin Amerika ve Karayipler’de olmak üzere küresel olarak 44 ülkenin gıda için dış yardıma ihtiyacı olduğunu değerlendirdi.