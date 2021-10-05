BMD Başkanı Sinan Öncel, “Hammadde ve enerji maliyetleri ile küresel enflasyon perakende sektörünü zorluyor” dedi.

düzenlediği “Perakende Dünyasında Neler Oluyor? / Küresel Yeni Müşteri” başlıklı toplantıda konuşan Sinan Öncel, Türk perakende sektörünün 2020’yi diğer ülkelerle kıyaslandığında nispeten daha az hasarla geçirdiğini söyledi. Pandemi sürecinde dünyada birçok markanın iflas ettiğini hatırlatan Öncel, şöyle devam etti: “Türkiye’de perakende sektörünün süreci daha az hasarla atlatmasında başta Kısa Çalışma Ödeneği olmak üzere devlet desteklerinin büyük katkısını gördük. Markalarımız ciro olarak son üç ayı çok verimli geçirdi. Ancak sektörün borçluluk oranı çok yüksek. Borçlarımızı ödeyebilmemiz için alışverişte canlılığın devam etmesi gerekiyor. Perakende sektörünün bugün en büyük sorununu hammadde ve enerji maliyetlerindeki artışla küresel enflasyon oluşturuyor.”

Sinan Öncel BMD olarak pandemi sürecinde aylık anketlerle sektörün nabzını tuttuklarını, üye sayısını 145’ten 175’e, dernek çatısı altındaki marka sayısını da 430’a yükselttiklerini sözlerine ekledi.

Gülle: “Eylül’de ihracatta 20 milyar dolar eşiğini aşıp 21 milyar dolara ulaştık”

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmalil Gülle de dünyada pandemi ile birlikte çok büyük bir değişim ve dönüşüm yaşandığını vurguladı. Pandemin başındaki üç aylık sıkıntılı dönemin ardından Türkiye’nin hızla toparlandığını anlatan Gülle, sözlerini şöyle sürdürdü: “Tedarik zincirindeki kırılmanın da etkisiyle Türkiye için çok önemli bir fırsat doğdu. Hemen her sektöre yoğun bir sipariş var. Kapasiteler arttı. Firmalarımız finansmandan çok çalıştıracak eleman bulmakta zorlanıyorlar. İhracatımız hızla artıyor. Eylül ayında 20 milyar dolar eşiğini aşıp 21 milyar dolara yaklaştık. Ocak-Eylül döneminde ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 36 artış ile 161 milyar dolara ulaştık. Yılı hedefimizin çok üzerinde bir ihracatla kapatacağız. 2022’de 250 milyar doları, 2026’da ise 300 milyar doları yakalayacağımıza inanıyorum.”

Tütek: “Yıl sonuna kadar ABD ile birlikte ülke sayısını dokuza çıkaracağız”

Getir Kurucu Ortak Tuncay Tütek, “Getir’in başarısının temelinde yapmak istediğimiz işi teknoloji ile buluşturmak oldu. Müşteriye ürünü 10 dakikada ulaştırma hedefi ile işimizi kurguladık. Yani insanlara zaman satıyoruz. İnsanlara zaman satma işini ilk biz keşfettik. Türkiye’nin yanı sıra İngiltere, Almanya, Hollanda, Fransa, İtalya, İspanya’da operasyonlarımız var. Yıl sonuna kadar ABD ile birlikte ülke sayısını dokuza çıkaracağız” dedi.