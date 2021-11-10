Küresel çip krizinde umut veren gelişme

Tayvanlı çip üreticisi TSMC, Japonya’nın Kumamoto eyaletinde yeni bir fabrika kuracağını açıkladı. Teknoloji devi Sony’nin ise fabrikanın azınlık hisselerine sahip olacağı bildirildi.

Arz-talep dengesizliği nedeniyle dünya ülkelerinin karşı karşıya kaldığı çip krizi derinleşirken, Tayvanlı çip üreticisi TSMC, Japonya’nın Kumamoto eyaletinde yeni bir fabrika kuracağını açıkladı. Dünyanın en büyük çip üreticilerinden biri olan TSMC’nin tesis inşaatına 2022’de başlamasının planlandığı belirtilirken, üretimin ise 2024’ün sonunda başlayacağı kaydedildi. Firma ayrıca ilk sermaye harcamasının yaklaşık 7 milyar dolar olarak tahmin edildiğini ve yaklaşık bin 500 yüksek teknoloji uzmanına iş imkanı sağlanacağını duyurdu. Japon teknoloji firması Sony’nin ise yeni girişimde yüzde 20’den az hisse alarak azınlık hisselerine sahip olacağı öğrenildi.

Dünya krizde

Elektrikli araçlardan robotlara, ev aletlerinden araç içi elektronik sistemlere, savunma sanayiinden giyilebilir teknolojilere kadar birçok alanda kullanılan çiplerin arzında son dönemde yetersizlik yaşanıyor. Korona virüs salgını ve tedarik zincirindeki aksamalar nedeniyle yarı iletken temin edememe sorunu, teknoloji ile ilişkili birçok sektörde üretimde aksamalara yol açtı. Çip üreticilerinin yeni yatırımlar yapmasına rağmen arz talep dengesinin sağlanmasının 2022 yılını bulabileceği belirtiliyor.